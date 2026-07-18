LECCE – Prudenza in entrata: Trinchera lavora sottotraccia, ancora nessun colpo per la prima squadra

A 18 giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato, per il Lecce, sinora, ci sono stati solamente movimenti in uscita mentre quello in entrata langue. Il nuovo corso di Stefano Trinchera procede ancora a marce basse.

Il caso più caldo riguarda Antonino Gallo. Il Genoa, dopo le difficoltà incontrate nell’affare Stroud, prova ora a convincere il terzino giallorosso a trasferirsi in rossoblù. Nei giorni scorsi su di lui si era registrato anche l’interesse dei turchi del Corum, che già hanno pescato in Salento ingaggiando Ylber Ramadani.

Sul fronte delle cessioni si muove qualcosa anche per il capitolo Alex Sala, che sarebbe a un passo dal trasferimento in prestito al Maiorca dopo una stagione avara di spazio in giallorosso. Lo spagnolo era arrivato la scorsa estate dal Cordoba con un contratto triennale e opzione per altri due anni, operazione da circa mezzo milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita riservata al club andaluso.

Destinato a lasciare Lecce anche Filip Marchwinski, uno degli oggetti misteriosi degli ultimi mercati targati Corvino-Trinchera: in due stagioni il centrocampista polacco, costato circa tre milioni di euro, ha totalizzato più infortuni che presenze in campionato, fermandosi a una sola apparizione. (Aggiornamento delle ore 19: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Marchwiński al KS Cracovia“)

Non solo: filtrano offerte dall’estero anche per Christ-Owen Kouassi (di ritorno dal prestito al Lavallois) e Corrie Ndaba, entrambi finiti nel mirino di club stranieri.

Sul fronte entrate, invece, il Lecce resta fermo: gli unici movimenti registrati riguardano il settore giovanile, con i recenti innesti per la Primavera. Per la prima squadra, Trinchera starebbe seguendo con attenzione due profili offensivi: l’esterno Otele, in forza al Basilea, e soprattutto Robbie Ure, centravanti scozzese con passaporto anche ucraino, in forza agli svedesi del Sirius, autore di un ottimo campionato con 12 gol e 2 assist in altrettante partite. Per lui il club salentino avrebbe già presentato un’offerta da 4 milioni di euro più una discreta percentuale sulla futura rivendita, respinta però dal club svedese.