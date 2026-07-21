LECCE – Di Francesco dal ritiro in Austria: “La nostra Champions è la salvezza. Pierotti mezzala? Non è un esperimento”

Il Lecce lavora a pieno ritmo nel ritiro di Bad Loipersdorf per preparare la nuova stagione in Serie A. In attesa dei rinforzi dal mercato, mister Eusebio Di Francesco sta guidando il gruppo presente in Stiria con doppi allenamenti giornalieri per mettere benzina nel motore, forte di una base conoscitiva solida e dell’entusiasmo della rosa.

Il tecnico pescarese ha fatto il punto della situazione, ribadendo subito la reale dimensione e l’obiettivo prioritario del club salentino: “Sappiamo che anche quest’anno dovremo lottare per raggiungere il nostro obiettivo – le sue parole raccolte da Telerama alla fine dell’amichevole contro gli ungheresi -. Del resto, il Lecce ha nel suo dna la capacità di saper soffrire, fino all’ultima giornata. Ovviamente, tutti ci auguriamo di poter soffrire sempre di meno rispetto al passato. Alla lunga i valori e gli investimenti fatti da ogni società verranno fuori, succede quasi sempre così. Noi sappiamo benissimo che la nostra Champions è la permanenza in Serie A e ci stiamo preparando per conquistarla anche questa volta”.

Il lavoro procede spedito grazie alla continuità del progetto tecnico, che permette di inserire nuove idee su una struttura già collaudata: “Le sensazioni fin qui sono positive. Noto con piacere che tutti i ragazzi hanno grande entusiasmo. Poi, ho il vantaggio della conoscenza del gruppo visto che lavoriamo insieme da un anno e questo facilita il mio compito. Aggiungo che all’interno delle vecchie conoscenze ci stiamo mettendo pure qualcosa di nuovo”.

In merito alle operazioni di mercato ancora da completare, l’allenatore ha confermato la piena sintonia con la società: “Sicuramente arriveranno anche altri calciatori. Che dobbiamo rinforzare la rosa lo sappiamo, stiamo cercando di puntellare al meglio la squadra con giocatori che abbiano le caratteristiche giuste per mettere in pratica la nostra filosofia, il nostro modo di giocare. È ovvio che lavorare con ragazzi con cui stiamo insieme già da un anno è un vantaggio perché loro conoscono tante cose dell’anno passato e in questo momento sto cercando di rinforzare quelle conoscenze e di mettere delle cose nuove per poi andare a migliorarle“.

Di Francesco ha poi commentato il primo test amichevole stagionale, vinto contro gli ungheresi dell’Haladás: “La prima prova è stata senza dubbio positiva. I ragazzi hanno cercato di proporre sul campo tante delle mie richieste. In passato le prime amichevoli si giocavano contro squadre di dilettanti, quest’anno invece abbiamo deciso di partire subito con un test importante affrontando una buona squadra di Terza divisione ungherese, un club con un passato importante e in uno stadio all’altezza della situazione. Sono soddisfatto”.

Tra le note tattiche della prima uscita, ha fatto discutere l’inedito posizionamento di Pierotti come mezzala destra, una scelta che il mister ha difeso con convinzione: “Ci sono delle situazioni che stiamo provando in questa prima fase della stagione. A me non piace definirlo un esperimento, noi cerchiamo di fare sempre il meglio per la squadra e quando decidiamo di portare alcuni calciatori in determinati ruoli è perché siamo convinti che possano fare bene e svolgere anche quel compito in campo. Nel caso di Pierotti, credo che Santiago abbia le caratteristiche per poter fare la mezzala. È ovvio che valuterò nel tempo quali saranno le condizioni migliori per poi metterlo in campo”.

Infine, un commento positivo è arrivato per i giovani aggregati dalla formazione Primavera: “Sì, abbiamo deciso di portare con noi Gorter, Laerke, Onyemachi, tutti ragazzi interessanti. C’è anche Esteban, che domenica non ha potuto giocare per un infortunio. Devo dire che si stanno comportando tutti veramente bene, sono ragazzi che hanno voglia di apprendere, hanno la mente libera e cercano di fare ciò che gli viene chiesto. E domenica ho avuto la conferma”.