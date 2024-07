LECCE – Amichevole di lusso negli ultimi giorni di ritiro: avversario il Galatasaray campione di Turchia

Ufficializzata la prima amichevole del Lecce durante la fase di ritiro in Austria. Sarà un’amichevole di lusso: l’avversario sarà il Galatasaray campione di Turchia, allenato da Okan Buruk, nelle cui fila militano vecchie conoscenze del calcio italiano come il portiere Fernando Muslera, ex Lazio, l’ex attaccante di Inter e Sampdoria, Mauro Icardi, l’ex fantastista del Napoli, Dries Mertens, l’ex centrocampista di Pescara, Sampdoria e Fiorentina, Lucas Torreira.

La sfida col Galatasaray si giocherà alla Raiffeisen Arena di Linz, in Austria, mercoledì 24 luglio con inizio fissato alle 19.30.

Negli ultimi due anni, il Lecce ha giocato un’amichevole internazionale contro il Bochum, nel luglio 2022, contro l’NK Varadzin, a dicembre 2022, e, nella scorsa estate, contro il Cadice nel trofeo “Ramon de Carranza”: in quell’occasione, i giallorossi furono battuti solo ai rigori per 4-2 dopo aver chiuso i tempi regolamentari sull’1-1.