LA CRONACA – Stulic all’ultimo respiro, il Lecce vince in casa Sassuolo e resta quartultimo

Con un guizzo a tempo scaduto, il Lecce evita il sorpasso della Cremonese vincendo per 2-3 sul campo del Sassuolo. Merito è di Stulic, che all’ultimo tuffo annulla la doppia rimonta emiliana e consegna tre punti vitali. I salentini restano infatti a +1 prima dell’ultima giornata perchè la Cremonese vince a Udine con un gol nei primi minuti che è stato più che sufficiente per portare a casa i tre punti.

Di Francesco conferma per la terza gara di fila lo stesso 4-2-3-1, recuperando quindi sia Danilo Veiga che Cheddira. Per Grosso è 4-3-3 con recuperato Berardi in avanti e Nzola punta centrale. Subito dopo il fischio d’inizio arriva un brivido per il Lecce, con il Sassuolo al tiro con il destro di Laurienté che, deviato, per poco non sorprende Falcone. Sul capovolgimento di fronte ci prova Cheddira, destro respinto in corner. Al sesto numero di Banda che entra in area per poi trovare Turati sul suo tentativo di destro. Al 13′ è Falcone a doversi fare trovare pronto sul sinistro al volo, forte e preciso, di Berardi. Passa un minuto ed il Lecce trova il vantaggio grazie a Cheddira, che intercetta il retropassaggio errato di Garcia e di destro batte Turati. Al ventesimo arriva però il pari emiliano firmato Laurienté, che gira in rete l’assist di Pedro Felipe dopo contropiede da corner a favore dei salentini. E al 23′ è Falcone a doversi opporre a mano aperta al destro dello stesso attaccante francese dei neroverde. Passano due minuti ed è nuovo vantaggio Lecce grazie al colpo di testa di Cheddira, che devia perfettamente in rete il cross di Banda. Anche stavolta il Sassuolo pareggia nell’azione seguente, ma Berardi parte da posizione irregolare. Lecce a un passo dal tris al trentaduesimo, quando Veiga imbecca Cheddira che calcia al volo trovando la super respinta di Turati in corner. Minuto 37, da Cheddira a Pierotti e diagonale destro alto sopra la traversa.

Nella ripresa il Sassuolo si rifà vedere dalle parti di Falcone con un’azione di Laurienté che offre a N’Zola un pallone solo da mettere in porta, ma l’angolano spedisce alle stelle. E’ il 55′, e un minuto più tardi da Coulibaly a Banda, piatto destro e Turati ancora decisivo. Grandissimo rischio Lecce al 59′, con Falcone salvato dal palo dopo il destro di N’Zola deviato da Veiga. Il Lecce si abbassa troppo e all’ottantunesimo Thorsvedt è libero di calciare, sinistro potente ed incrocio pieno. Il pari del Sassuolo arriva due minuti dopo con Pinamonti, che di tacco devia alle spalle di Falcone. Al 91′ tiro-cross di N’Dri, Turati para in due tempi. Al 96′, all’ultimo minuto del match, il Lecce si prende la vittoria grazie a Stulic, che intercetta il pallone spizzato in area neroverde e di mancino batte Turati. E’ 2-3 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Genoa per l’ultima giornata di campionato. Decisiva anche Cremonese-Como.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA