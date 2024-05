LA CRONACA – Lecce, la salvezza resta al palo ma è solo rinviata. A Cagliari punto prezioso

E’ un punto d’oro nonostante i rimpianti finali quello ottenuto dal Lecce a Cagliari, dove il punteggio dice 1-1. I giallorossi vengono inizialmente schiacciati dalla maggiore aggressività avversaria, per poi rinsavire complice la superiorità numerica e sfiorare il colpaccio. La quota 37 in classifica tiene comunque la salvezza decisamente a portata di mano.

Gotti cambia un solo elemento del suo 4-4-2, ritrovando Ramadani al centro della mediana. Schieramento speculare per Ranieri che sceglie Lapadula in avanti in coppia con Gaetano. Grande equilibrio nelle battute iniziali con il Cagliari che prova a rompere gli indugi al decimo con Luvumbo che inventa per Lapadula, il quale prova a prodursi in una complicata rovesciata che termina dritta tra le braccia di Falcone. Al 13′ tentativo di Piccoli da corner di Oudin, colpo di testa e pallone ampiamente alto. Al 16′ i rossoblù troverebbero il vantaggio con Nandez, il quale ha deviato il tiro da fuori di Deiola che però aveva impattato il pallone con la mano prima di insaccare. Al 26′ il Cagliari passa comunque grazie a Mina, capace di deviare alle spalle di Falcone il tiro dalla distanza di Gaetano sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo una lunga fase di difficoltà il Lecce prova ad uscirne ed il primo tentativo è al 34′ con la punizione forte di Oudin deviata in angolo dalla difesa sarda. Minuto 43 e Cagliari in dieci per il rosso a Gaetano, colpevole di essere intervenuto con il piede a martello sulla gamba di Ramadani.

Nella ripresa il Lecce prova così ad alzare il baricentro ed al 47′ già opportunità di colpire per Gallo che però manda alto da buona posizione. Al 58′ corner per i sardi e colpo di testa di Dossena, Falcone blocca agevolmente. Cinque minuti più tardi grande occasione sul mancino di Oudin, che riceve da Sansone e al volo manda di poco al lato. Altri due giri di lancette e Gallo apparecchia per Pierotti, bel colpo di testa e Scuffet attento nel dire di no. Minuto settantuno e altro cross di Gallo per la testa di Gendrey, pallone alto nettamente. AL 74′ direttamente da angolo Sansone impegna l’estremo locale, che respinge di pugno. Il pari salentino arriva esattamente dieci minuti dopo e porta la firma di Krstovic, che insacca da due passi l’assist di Almqvist dopo azione personale dello svedese. E due minuti più tardi grandissima opportunità per il sorpasso sulla testa di Baschirotto, gran colpo e palo pieno. Altri sessanta secondi ed altro pegno giallorosso con il colpo di testa di Sansone che manda sul palo il traversone di Almqvist. All’89’ Blin dal limite e salvataggio di Scuffet, sulla ribattuta murato Gendrey. E’ 1-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Udinese, lunedì 13 alle 18.30.