LECCE – Ammende a società e a mister Del Rosso, Genoa senza un attaccante: il Giudice sportivo

Ancora un’ammenda per il Lecce, anche stavolta per i soliti fumogeni. Il Giudice sportivo, dopo i referti della 37esima giornata, ha comminato una multa di 3.000 euro all’Us Lecce “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco e un fumogeno e una bottiglia di plastica nel recinto di gioco”. Totale ammende 2025/26: 157.000 euro.

Ammende anche per Genoa (20.000 euro), Roma (2.000) e Atalanta (1.500 euro).

Calciatori: una giornata e ammenda di 10.000 euro per Nicolò Rovella (Lazio) e Wesley (Roma); una giornata per Luca Ranieri (Fiorentina), Antonio Caracciolo (Pisa), Vitor Carvalho “Vitinha” (Genoa), Roberto Gagliardini (Verona), Hassane Kamara (Udinese), Guillermo Maripan (Torino), Gleison Bremer (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio) e Nuno Tavares (Lazio).

Capitolo Lecce. Entrano in diffida Danilo Veiga e Ylber Ramadani ma le diffide saranno annullate a fine campionato e quindi i due (diffidati insieme a Coulibaly e Pierotti) saranno squalificati solo se prenderanno delle ammonizioni o espulsioni durante Lecce-Genoa. Infine, squalifica per una giornata per il vice allenatore Fabrizio Del Rosso e ammenda di 5.000 euro per essere entrato sul terreno di gioco strattonando con atteggiamento aggressivo un calciatore avversario.