C.D. GALLIPOLI – TFT: penalizzazione per il prossimo campionato, ammenda e inibizione per Manta

Il Città di Gallipoli comincerà il prossimo campionato (quest’anno è retrocesso dall’Eccellenza alla Promozione) con tre punti in meno in classifica.

Questo quanto stabilito dal Tribunale Federale Territoriale in merito al deferimento del tesserato Cosimo Manta (n. 27643/628 pfi 25-26/PM/rm). Oltre ai tre punti di penalizzazione, il club giallorosso dovrà pagare un’ammenda di 800 euro. Infine, sono stati disposti otto mesi di inibizione per lo stesso Manta.

Le motivazioni saranno rese note nel giro di trenta giorni. Nel torneo di Eccellenza pugliese che ancora deve chiudersi ufficialmente (il 25 maggio si discuterà il l’appello del Massafra nel giudizio avverso il Brilla Campi), il Gallipoli ha chiuso al terzultimo posto in graduatoria con 27 punti (e un punto di penalizzazione), retrocedendo direttamente senza la disputa dei playout.