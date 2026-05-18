SERIE A – Cremonese, Giampaolo non molla: «Badiamo a noi, non al Lecce. Contro il Como per l’ultima speranza»

Sia Lecce (contro il Genoa), sia Cremonese (contro il Como) giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.45. Ieri la Cremonese ha fatto il suo, espugnando un non combattivissimo Udinese, ma la vittoria in pieno recupero dei salentini a Reggio Emilia ha ridotto le speranze di salvezza.

Così Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese ed ex Lecce: «Prova maiuscola contro una squadra che ci ha messo lì, ma con la volontà e con lo spirito siamo riusciti a fare la nostra gara». Davanti al successo dei giallorossi al Mapei Stadium, l’allenatore non cerca scuse ma guarda solo in casa propria: «Il Lecce ha vinto ed evidentemente ha meritato, noi dobbiamo pensare alla nostra partita, non al Lecce».

Ritornando sul suo arrivo in panchina a stagione in corso, l’allenatore rivendica la scelta e difende a spada tratta l’operato del gruppo: «Ho accettato questo rischio quando rimanevano nove partite, non 20. La squadra, da quando sono qui, ha sempre lavorato in modo giusto: siamo partiti in ritardo ma stiamo battagliando, se il risultato ci penalizzerà sarà un peccato ma stiamo facendo il possibile».

In vista degli ultimi novanta minuti della stagione, Giampaolo preferisce non lanciare appelli accorati a nessuna componente: «Nessuno, ognuno gioca con la sua responsabilità, io con la mia e gli altri con la loro». Il calendario, del resto, riserva un ostacolo sulla carta proibitivo come il Como, compagine che il tecnico elogia apertamente: «Gara difficilissima, loro sono la squadra più bella di questo campionato». Nonostante lo spessore dell’avversario, la parola d’ordine è lottare fino all’ultimo secondo per non avere rimpianti: «L’importante per noi è che non rimaniamo aggrappati a quella piccola speranza. Il Como è molto forte ma non significa nulla, facciamo il massimo e poi vediamo che succede a Lecce». (TMW)