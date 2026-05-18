PROMOZIONE/B – Tris al Mesagne, lo Squinzano sente profumo di Eccellenza. Playout, giù il Carovigno

Sono arrivati anche gli ultimi due verdetti della stagione 2025/26 del torneo di Promozione girone B.

Nella finale playoff lo Squinzano domina il Mesagne, ribadendo la superiorità tecnica sugli avversari (staccati di cinque punti in campionato) avvicinandosi a grandi passi verso il ripescaggio in Eccellenza dove già si è trasferito l’Ostuni da vincitore del campionato. A decidere la sfida coi gialloblù sono stati i gol di Quarta nel primo tempo e quelli di Telera e Strambelli nella ripresa. I bianconeri si piazzano, così, al secondo posto della speciale classifica dei ripescaggi come migliore tra le due vincitrici dei playoff di Promozione (nel girone A sarà una tra San Marco e Cosmano Sport, i cui punti conquistati in classifica nella stagione regolare sono nettamente inferiori rispetto a quelli dei salentini). Al primo ci sarà la migliore delle perdenti dei playout (o delle non partecipanti ai playout per la regola dei sette punti) di Eccellenza.

Ritorna mestamente in Prima Categoria il Carovigno che non riesce a sfondare il muro del Locorotondo come successo domenica scorsa in campionato (2-1) e sul proprio terreno. Lo 0-0 del 90′ prolunga il match ai supplementari ma la difesa di casa regge bene e conserva la categoria difendendo il pareggio e la miglior posizione nella stagione regolare.

Insieme al Carovigno, direttamente, erano già retrocessi in Prima Categoria Trepuzzi, Bagnolo e Copertino.

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I TABELLINI

SQUINZANO-MESAGNE 3-0

RETI: 17′ pt Quarta, 4′ st Telera, 34′ st Strambelli

SQUINZANO: Partal, Tarantino (28′ st Longo), Telera (39′ st Indirlil), Fruci, Greco, Montinaro (36′ st Cocciolo), Iaia, Gueye, Libertini (28′ st Strambelli), Pignataro, Quarta (17′ st Ancora). All. Frisenna.

MESAGNE: Colapietro, Gningue M. (1′ st Gningue L.), Ndiaye B., D’Amanzo, Ribezzi, Diop, Ndiaye A., Manta And. (12′ st Taveri), Ndom, Hammed (16′ st Manta Ale.), Fatty (5′ st De Carlo). All. Gueye.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

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V. LOCOROTONDO-CAROVIGNO 0-0 (d.t.s.)

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Colucci, Laguardia, Savoia, Simeone (34′ st Pentassuglia), Natale J., Neglia (39′ st Palmisano F.), Natale R. (29′ st Diwouta), Romanazzo, Mastronarfdi. All. Calabretto.

CAROVIGNO: Cervellera G., Bardaro, Albano (27′ st Visaggio), Carbone, Perrone A., Lombardi (40′ st Petracca), Lovisi, Kaba, Perrone M. (1′ sts Turco), Vantaggiato, Di Giulio (10′ sts Lanzillotti). All. Frusi.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.