foto: Pag Taviano Volley (B/m)
VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 17.05.2026, classifiche, prossimi turni
VOLLEY B/m girone G
RISULTATI: Molfetta-Vibo Valentia 3-1 (fase 1 ramo B, ritorno il 24/05), Bronte-Pag Taviano 1-3 (fase 2 ramo B, ritorno il 23/05)
—
VOLLEY C/f girone B
RISULTATI (giornata 26, ultima): CDM Astra Volley-Oria 0-3, Surbo-F. Taviano 3-1, NV Torre-CDM Cutrofiano 3-2, Trepuzzi-Monopoli 3-0, San Cassiano-Aurora Brindisi 3-0, Melendugno Calimera-Lecce 0-3.
CLASSIFICA (FINALE): Oria 66 – San Cassiano 64 – CDM Cutrofiano 60 – Trepuzzi 54 – Aurora Brindisi 43 – NV Torre 37 – F. Taviano 32 – Lecce 29 – CDM Astra Volley 28 – F. Surbo 26 – Melendugno Calimera 17 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.
in attesa della post-season
—
VOLLEY C/m
RISULTATI (playoff terza fase): EG Altamura-Vibrotek 3-1 (serie 2-0), U. Cerignola-V. Tricase 3-0 (serie 2-0).
EG Altamura e U. Cerignola promosse in Serie B
—
VOLLEY D/f
RISULTATI (playoff prima fase, gg 5): I. Copertino-PSA Matera 3-0, Pianeta Sport-AR Spongano 0-3, Carbonara-OR Altamura 0-3, CDM Cutrofiano-Uisp Putignano 3-2.
PROSSIMO TURNO (24/05): Sant’Elia-I. Copertino, Foggia-Pianeta Sport, Appia Mesagne-Carbonara, Bee Lecce-CDM Cutrofiano 3-2 (giocata ieri).
RISULTATI (playout): Supermercati Antonelli-STV Tricase 0-3, Raf Santeramo-Spike Volley 3-0, Volley Matera-I. Bari 0-3.
PROSSIMO TURNO (24/05): Supermercati Antonelli-STV Tricase, O. Parabita-Santeramo, Venosa-Volley Matera.
—
VOLLEY D/m
RISULTATI (playoff prima fase, gg 1): Freedom SC-Tiger Squinzano 3-0, Falchi Ugento-Sammichele 3-2, NV Modugno-Massafra 3-0, Vis Squinzano-PV Corato 1-3.
Gara 2 il 20/05. Ev. gara 3 il 23-24/05
RISULTATI (playout): JBVP Bari-STV Tricase 3-1, Noha-Materdomini 3-0, EG Altamura-Avetrana 3-0, GS Ugento-Volley Academy 3-2, Castellana-LV Lucera 2-3.
Gara 2 il 23-24/05. Ev. gara 3 il 30-31/05.
—
VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memorial L. Laudisa” girone A
PLAYOFF PROMOZIONE (gg 3): Supersano-Vis Squinzano 0-3, Alliste-GVP Corvino 2-3, MB Ruffano-CDM Cutrofiano 0-3, Brindisi-LC Monteroni 3-0.
PROSSIMO TURNO (23-24/05): Victor Volley-Supersano, Trepuzzi-Alliste, MB Ruffano-Flyarmida, Wesport-LC Monteroni 1-3 (giocata il 13/05).
PLAYOUT: CDM Astra Volley-Valecaracuta Lecce 3-1.
PROSSIMO TURNO (28/05): AR Maglie-CDM Astra Volley.
—
VOLLEY 1ª DIVISIONE/m
PLAYOFF PROMOZIONE: Veglie-Specchia 3-0, Meraki-GVP Corvino 3-2.
PROSSIMO TURNO (23/05): Meraki-Veglie; gara di ritorno il 30/05
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/f
PLAYOFF PROMOZIONE (giornata 3): I. Copertino-Sant’Elia 3-0, MV Galatina-Alezio 0-3. Gare di ritorno il 21 e 24/05.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A
RISULTATI (giornata 13): Novoli-San Donaci 3-1, Vis Squinzano-Sport & Friends 3-0, LS Sava-Degiorgivolley 2-3.
CLASSIFICA: Novoli 32 – Vis Squinzano 27 – San Donaci 23 – Degiorgivolley 16 – Sport & Friends 12 – Volley Sava 6 – LS Sava 1.
PROSSIMO TURNO (22-24/05, ultima): Sport & Friends-Novoli, Degiorgivolley-Vis Squinzano, Volley Sava-LS Sava.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B
RISULTATI (giornata 13): NV Maglie-MB Ruffano 3-0, V. Tricase-Azzurra Team (19/05), GV Galatone-SB Galatina 0-3, Meraki-Alliste 0-3.
CLASSIFICA: Ruffano 34 – NV Maglie 33 – SB Galatina 31 – Alliste 18 – Azzurra Team 16, GV Galatone 15, V. Tricase 6 – Meraki 0.
PROSSIMO TURNO (18-24/05, ultima): Azzurra Team-NV Maglie 0-3 (ieri), SB Galatina-V. Tricase, Alliste-GV Galatone, MB Ruffano-Meraki.
—
N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net