MARTINA-GALLIPOLI – Un gol e un punto a testa pensando alla post-season

Il Gallipoli chiude la stagione regolare pareggiando in extremis a Martina. Con 33 punti in classifica in 34 gare, i giallorossi si piazzano al 15° posto e sfideranno, domenica prossima, l’Angri in terra campana. Si giocherà in gara unica: chi vince, rimane in D; chi perde, retrocede in Eccellenza.

Le reti del Tursi portano la firma di Palermo, per il Martina, al 25′ della ripresa e su rigore, e di Kapnidis, per il Gallipoli, con un colpo di testa vincente al secondo minuto di recupero.

Supplemento di stagione anche per il Martina che, nel primo turno playoff, ospiterà la quinta in classifica in casa, il Casarano. Sia playoff, sia playout, si giocheranno domenica prossima, 12 maggio, con disputa di supplementari in caso di parità al 90′. Non ci saranno calci di rigore: se sarà pareggio anche al 120′, prevarrà la miglior classificata nella stagione regolare.

IL TABELLINO

Martina, stadio “Tursi”

domenica 05.05.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 34

MARTINA-GALLIPOLI 1-1

RETI: 25′ st Palermo rig. (M), 47′ st Kapnidis (G)

MARTINA (4-4-2): Pirrò; Filippi Filippi, Dieng, Silletti, Nikolli; Pinto, Virgilio, Piarulli, Ganfornina (1′ st Baglione); Bonanno (20′ st Tedesco), Palermo (39′ st Langone). All. Pizzulli.

GALLIPOLI (4-5-1): Dima; Thiam, Trinchera, Monteleone, Benvenga; Altamura (17′ st Kapnidis), Pissas, Zappacosta, Montagnolo (30′ st Marocco), Colazzo; Mariano (30′ st Bacca). All. Gaetani (Di Gennaro).

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

NOTE: ammoniti Zappacosta e Piarulli.

