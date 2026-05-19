ECCELLENZA – C’è la data ufficiale del playout tra Novoli e Ugento

Col Comunicato Ufficiale n. 264, la Lega Nazionale Dilettanti finalmente fissa la data del playout tra Novoli e Ugento, campionato regionale di Eccellenza pugliese.

L’unico match salvezza si giocherà domenica prossima, 24 maggio, alle ore 16.30. Le regole sono le classiche: in caso di parità al 90′, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, Novoli salvo per la miglior classifica nella stagione regolare e Ugento retrocesso in Promozione.

Dopo quasi un mese dalla fine del campionato (l’ultima fu giocata il 28 aprile e fu proprio Ugento-Novoli), si ritorna in campo per l’ultimo atto stagionale. L’Ugento aveva comunicato il “rompete le righe” provvisorio dei propri giocatori il 7 maggio; anche il Novoli aveva protestato per lo stallo della giustizia sportiva che ha allungato a dismisura l’appendice di campionato.

Resta infine pendente il ricorso del Massafra in Appello che sarà discusso lunedì 25. Il club tarantino ha perso a tavolino la gara giocata il 14 dicembre scorso contro il Novoli per il caso Pentimone.