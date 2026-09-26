CICLISMO – Ultime pedalate stagionali: dai successi dell’XCO Casarano al Trofeo Lequilese Kids

Il movimento ciclistico regionale vive un finale di stagione entusiasmante, trainato dalle eccellenze organizzative del territorio salentino. Sui sentieri di Specchia si è chiuso in grande stile il Challenge XCO Puglia con il successo del Trofeo XCO MTB Casarano, allestito dal sodalizio MTB Casarano in stretta collaborazione con il Team Aurispa. Il percorso, tecnico e spettacolare tra pineta e tratti rocciosi, ha visto salire in cattedra molti interpreti nostrani, tra cui Alessia Russo e Ludovico Meleleo del Team Go Fast Puglia Aradeo, Roberto Bleve della Mtb Alessano, Andrea Sicuro della Scuola di Ciclismo Tugliese-Salentino, Alessandro De Luca della Ciclistica Vernolese, Giacomo Colona dell’Asd Puglia Challenge e Fortunato Salvatore Dongiovanni del Ciclo Club Spongano.

L’attenzione si sposta ora sulle prossime gare in calendario. A Lequile c’è grande attesa per il debutto del 1° Trofeo Lequilese Kids, organizzato dalla Kalos Scuola di Ciclismo Strada-Fuoristrada per le categorie giovanissime Under 13. I piccoli campioni si sfideranno su un circuito asfaltato di 600 metri allestito nei pressi di piazza Beethoven, nell’ambito della Giornata dello Sport promossa dal comune leccese.

Sul fronte delle ruote grasse si correrà domani, 27 settembre, a Corato la 4ª Medio Fondo Corgom, ultima tappa del circuito Challenge XCP MTB Puglia articolata su un tracciato di 52 chilometri nell’agro murgiano. Il ricco programma del weekend si completa infine, sempre domani, con due appuntamenti di promozione sociale curati dalla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di Bari, ovvero l’evento giovanile SMES 2026 nell’ambito della Settimana della Mobilità Sostenibile a Bitonto e la Pedalata Solidale aperta a tutti lungo le piste ciclabili del capoluogo regionale.