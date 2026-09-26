LECCE – Nazionali giallorossi: Ngom assistman, gare intere per Gaspar e Tiago Gabriel

Sono cominciati gli impegni internazionali per i tesserati del Lecce convocati dalle rispettive rappresentative e assenti, per questo motivo, alla ripresa dei lavori a Martignano agli ordini di mister Eusebio Di Francesco.

Giovedì ha fatto il suo esordio con la Mauritania Oumar Ngom, schierato per due terzi di gara e autore dell’assist per il momentaneo 2-1 nella vittoria per 3-1 sulla Repubblica Centrafricana. Solo panchina invece per il portiere della Primavera Plamen Penev nell’Under 19 bulgara contro la Serbia, mentre Omri Gandelman è rimasto in tribuna nella sfida tra Austria e Israele.

Ieri Tiago Gabriel ha disputato novanta minuti con l’Under 21 del Portogallo, sconfitta 2-1 in Bulgaria nei match di qualificazione europea. Vittoria per il Togo di Sadik Fofana, subentrato al 55′ nel 1-0 sul Burundi, mentre Kialonda Gaspar è rimasto in campo per l’intera durata dell’incontro nello 0-0 dell’Angola sul campo dell’Egitto. Spazio anche per Lassana Coulibaly, entrato al 67′ nel 3-1 del Mali contro Capo Verde.

Il quadro della giornata prevede il secondo test amichevole della Bulgaria U19 per Penev contro l’Ungheria e l’impegno di stasera di Joel Monteiro con la Svizzera, in trasferta contro la Macedonia del Nord per la Nations League.