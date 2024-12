LECCE – Pelmard ancora con la febbre, piccole buone nuove per Bonifazi e Pierret

Passetto in avanti sulla via del recupero per Kevin Bonifazi. Il difensore del Lecce, che due mesi fa si è sottoposto a intervento di meniscopatia mediale e laterale del ginocchio destro a Innsbruck, oggi è rientrato in sede e ha svolto lavoro personalizzato nella seduta odierna diretta da mister Marco Giampaolo sul green dell’Acaya. Ancora a riposo Andy Pelmard che, da ieri, accusa un lieve stato febbrile. Ad oggi, comunque, la sua presenza nella lista dei convocati per Lecce-Monza non dovrebbe essere in dubbio. Lassana Coulibaly ha smaltito, invece, la lieve influenza e da oggi si è allenato regolarmente, mentre hanno svolto terapie Banda, Gallo e Gaspar. Personalizzato anche per Filip Marchwinski, mentre Balthazar Pierret, fuori da dopo la trasferta di Bologna, ha svolto metà lavoro col gruppo e metà individuale.

Domani allenamento mattutino all’Acaya.