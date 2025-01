LECCE – Giampaolo: “Ai miei chiederò qualcosa in più del 100% che possono dare. Assenze? Non piangiamoci addosso”. I convocati

Mister Marco Giampaolo fa la conta dei disponibili in vista di Empoli-Lecce. Di seguito la conferenza stampa pre-gara.

“La rinuncia a Gallo non ci voleva. Ci troviamo tutte le settimane a fare adattamenti, a spostare giocatori e questo è antipatico. Non possiamo però piangerci addosso, andiamo avanti per essere competitivi, in qualche modo dobbiamo esserlo. Il sostituto naturale è Dorgu, potremmo anche fare altro ma poi cambieremmo troppo, magari queste altre soluzioni le considereremo a gara in corso, meno gente sposto meglio è. Bonifazi? Dico a voi ciò che ho detto a lui. Essere competitivi per giocare una partita è un percorso che si deve costruire, lui se lo sta costruendo, si sta allenando con continuità da un mesetto, sta bene ed è integro, gli ho fatto fare 10 o 15 minuti e se c’è bisogno giocherà ancora, dovrà attingere alla sua esperienza e alla sua personalità, è utile alla nostra causa come tutti. Un domani potrebbe esserci bisogno di ognuno di loro. Il problema del non riempire l’area di rigore? Ho rivisto la partita col Genoa, lo abbiamo fatto in qualche circostanza ma abbiamo sbagliato altro, tipo la scelta o lo smarcamento, numericamente e come densità ci siamo stati. Per riempire l’area bisogna giocare, avvicinare tutta la squadra alla loro area, non buttare palla lunga, arrivarci insieme, altrimenti si attacca sempre con un giocatore o due. L’Empoli? Gara come tutte, difficile, mi aspetto che i miei sappiano stare dentro la partita con personalità. Da qui a 20 giorni ci saranno tre scontri diretti e l’Inter, abbiamo un bel tour de force e ai miei chiedo qualcosa in più del massimo che possono dare, specie ora che abbiamo dei problemi da risolvere. Karlsson? Ha avuto una settimana in più per ambientarsi e capire il nostro gioco, dovrà darci una mano per il nostro obiettivo. Per me sono titolari tutti e 16 che giocano ogni domenica, titolare lo è chi non abbassa il livello di squadra entrando in campo, se no poi facciamo fatica. Karlsson credo abbia qualità, uno contro uno, rapidità, è nervoso muscolarmente e ha peculiarità molto offensive, ha qualche caratteristica diversa rispetto a Morente, insieme a Dorgu e Pierotti che sono gli esterni dovranno portarci in porto, non mi frega nulla di chi giocherà. Chi gioca deve dare il 100 per cento, chi subentra deve dare il 100 per cento. Marchwinski? Sino ad oggi era il terzo per un ruolo, l’ho valutato, con Rafia fuori ritengo Helgason molto più pronto. Berisha? Non so se recupererà dopo Empoli, si sta allenando a parte. Ramadani? Non ha abbassato il livello degli allenamenti. Certo non è contento perché non sta giocando, ma sta reagendo da giocatore maturo, facendo le cose per bene, non arretrando di un centimetro. Certo, non posso giocare con tre mediani se no no farò un passaggio, al massimo giocherà con due e con un terzo elemento un po’ più offensivo”.

Tra i convocati mancano gli infortunati Gallo, Rafia, Berisha, oltre ai fuori rosa Oudin e Sansone. Ritorna Daka. C’è anche il Primavera Pehlivanov.

La lista:

PORTIERI: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI: Baschirotto, Bonifazi, Guilbert, Jean, Pehlivanov

CENTROCAMPISTI: Coulibaly, Helgason, Kaba, Marchwinski, McJannet, Pierret, Ramadani

ATTACCANTI: Burnete, Daka, Dorgu, Karlsson, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic