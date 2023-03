SERIE D – Viareggio Cup, la Rappresentativa vola ai quarti coi gol di Opoola (Brindisi)

Dopo undici anni, la Rappresentativa di Serie D centra i quarti di finale della Viareggio Cup. Dopo aver superato il turno eliminatorio, vincendo il gruppo 8, grazie ai successi per 4-0 sull’Imolese e per 3-0 sui nigeriani del Ladegbuwa (perdendo per 1-3 coi brasiliani del Recife), la selezione guidata dal Ct Giuliano Giannichedda ha superato anche gli ottavi di finale, giocati ieri a Lido di Camaiore, battendo per 2-1 il Benevento. Una delle due reti è stata siglata dall’attaccante Malik Opoola, in forza al Brindisi. Lo stesso Opoola, poi, aveva messo a segno una doppietta nel match vinto contro i nigeriani.

Il prossimo ostacolo sarà il Torino: squadre in campo domani, 30 marzo, alle ore 15 allo stadio “Giusfredi” di Porcari, con diretta streaming sul canale Youtube della Lnd. Oltre a Opoola, l’altro rappresentante del girone H, convocato in Rappresentativa, è il portiere del Gladiator, Daniele Giuseppe Bufano.