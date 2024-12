VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 15.12.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 11): Melendugno-Offanengo 3-0, Esperia Volley-Olbia 3-0, T. Altino-Fratte 0-3, T. Albese-Itas Trentino 0-3, Concorezzo-FG Busto Arsizio 1-3.

CLASSIFICA: FG Busto Arsizio 27 – Itas Trentino 26 – Fratte 19 – Melendugno, Offanengo, Esperia 18 – Olbia 17 – T. Albese 12 Concorezzo 8 – T. Altino 2.

PROSSIMO TURNO (22 dic.): Offanengo-Altino, Olbia-T. Albese, Itas Trentino-FG Busto Arsizio, Esperia-Fratte, Concorezzo-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 10): Castellana-Lagonegro 0-3, Sorrento-Modica 3-1, Reggio Calabria-Aurispa 3-0, Campobasso-Sabaudia 3-1, Gioia del Colle-Napoli 3-0.

CLASSIFICA: Sorrento 27 – Ortona 22 – Reggio Calabria 19 – Gioia del Colle 17 – Lagonegro 14 – Modica, Sabaudia 12 – Aurispa, Castellana Grotte 9 – Campobasso 5 – Napoli 4.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Ortona-Reggio Calabria, Lagonegro-Sorrento, Aurispa-Castellana G., Modica-Gioia del Colle, Napoli-Campobasso.

(US Aurispa LPLV, Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita sfida in trasferta la Domotek Reggio Calabria, gara valida per la 10a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca. Il sestetto di coach Cavalera è composto dagli schiacciatori Mazzone e Ferrini, dal palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Inizio forte per i salentini, che guadagnano un piccolo vantaggio ma si fanno subito rimontare, soffrendo un po’ in ricezione (6-6). Lazzaretto e Zappoli regalano il primo mini-break a Reggio Calabria e convincono coach Cavalera a chiamare il timeout (9-6). La reazione c’è ma i padroni di casa non si fanno sorprendere e fermano tutti gli attacchi avversari, costringendo coach Cavalera al secondo timeout nel giro di poco tempo (7-13). Zappoli in battuta è incontenibile e conquista due ace di fila, la Domotek dilaga e Penna cerca di bloccare l’emorragia di punti con un mani-out (16-8). Reggio Calabria non regala nulla, Lazzaretto sfoggia i suoi colpi migliori e i suoi compagni fanno lo stesso (22-13). Penna e Mazzone rendono meno ampio lo svantaggio, ma il primo set viene nettamente dominato dai calabresi, chiuso dalla diagonale di Zappoli e da un errore di Aurispa Links per la Vita (25-13). Il secondo set inizia con la veemente reazione di Aurispa Links per la Vita che affonda il colpo grazie ai punti di Penna e Mazzone, ben imbeccati dal solito Fabroni (4-6). Il pallonetto di capitan Mazzone regala un vantaggio illusorio, perché la Domotek reagisce con l’ace di Zappoli e con il lungo turno di battuta di quest’ultimo, che consente di agganciare gli avversari (8-8). Due monster block e il mani-out di Mazzone portano Aurispa Links per la Vita sul +3 e coach Polimeni al timeout (8-11). L’ottimo turno di battuta di Fabroni viene interrotto, ma i salentini insistono con un bel primo tempo di Deserio e una diagonale vincente di Ferrini. Reggio Calabria non fa una piega e sfrutta un momento di appannamento di Aurispa Links per la Vita per ribaltare il parziale, con i soliti attacchi di Lazzaretto e Zappoli Guarienti (16-15). Il timeout di coach Cavalera è inevitabile: Penna torna a referto ma i padroni di casa non si fanno avvicinare, con Picardo che trova l’incrocio delle righe e il 20° punto per i suoi (20-18). Laganà è indifendibile e coach Cavalera si gioca l’ultimo timeout (22-19). Finale avvincente: Fabroni attacca una freeball, Penna conquista punto con un bel lungolinea e Aurispa Links per la Vita si porta avanti (23-22). Il timoeut di coach Polimeni, però, cambia il trend e la Domotek ribalta il risultato conquistando anche il secondo set (25-23). Tre punti di Penna caratterizzano l’inizio del terzo set, poi un ace di Mazzone e l’infrazione a rete avversaria spingono i salentini sul +3 (2-5). Mazzone e Penna mettono a terra due palloni ben serviti da Fabroni e mantengono la squadra sul +3, nonostante nel mezzo sia arrivato il timeout di coach Polimeni che sembrava aver scosso Reggio Calabria (9-12). Aurispa Links per la Vita aumenta il ritmo e cristallizza le distanze con la pipe di Mazzone e la diagonale di Penna (12-15). Due gravi errori in battuta regalano alla Domotek i punti che le consentono di rimanere a galla, ma il muro Mazzone e un mani-out di Penna ridanno animo ai salentini (17-19). La rimonta di Laganà e compagni continua e soltanto un fallo a rete dei calabresi interrompe il turno di battuta dei padroni di casa (20-20). Il primo tempo di Maletto pareggia i conti, la Domotek conquista due match point ma Mazzone trova il pareggio e si va ai vantaggi. Finale amarissimo per Aurispa Links per la Vita che, nonostante abbia condotto per tutto il set, vede sfumare la possibilità di riaprire il match, venendo colpita e affondata dal solito Laganà che regala il successo a Reggio Calabria (28-26).

Domotek Reggio Calabria – Aurispa Links per la vita 3-0

(25-13; 25-23; 28-26)

Domotek Reggio Calabria: Esposito 2, Laganà 23, Lazzaretto 12, Zappoli Guarienti 7, Stufano 7, Picardo 4, De Santis (L1), Giuliani, Lopetrone (L2), Galipò, Lamp, Pugliatti, Soncini, Murabito 1. All. Antonio Polimeni, vice all. Vandir Sergio Dal Pozzo.

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 10, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 2, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 21, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 2, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 10): AC Bari-Casoria 3-2, San Marzano-I. Molfetta 1-3, Marigliano-GV Galatone 0-3, Cus Bari-Grottaglie 1-3, Leverano-SanVitoMesagne 3-0, Faam Matese-Pag Taviano 1-3, Lecce Volley-Romeo Volley 2-3.

CLASSIFICA: Galatone 28 – Grottaglie 26 – Leverano 22 – Marigliano 20 – Pag Taviano 19 – San MArzano 17 – Molfetta 15 – Faam Matese 13 – Cus Bari 12 – SanVitoMesagne 11 – Casoria 10 – Lecce Volley 8 – Romeo Volley 5 – AC Bari 4.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Romeo Volley-AC Bari, Galatone-San Marzano, Grottaglie-Marigliano, Casoria-Cus Bari, SanVitoMesagne-Lecce Volley, I. Molfetta-Faam Matese, Pag Taviano-Leverano.

(US Volley Leverano) – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la BCC Leverano, reduce dalla sconfitta della settimana scorsa in casa della capolista Galatone. Mister Zecca deve ancora fare a meno di capitan Orefice e si affida a Stefano Sergio per il ruolo di opposto. In regia Mino Balestra, Galasso e Ingrosso schiacciatori, Peluso e Serra al centro e De Sarlo libero a completare il sestetto + 1 dei padroni di casa. Anche in casa S. Vito-Mesagne non mancano i problemi dovuti agli infortuni, ma la formazione di mister Giacomo Viva ha venduto cara la pelle sul parquet del Palazzetto di Leverano. Parte subito forte la BCC che si porta sul 4-0 grazie a 2 muri di Peluso e 2 errori degli ospiti. I gialloblù locali mantengono le distanze al 19-16, ma puntuale come le renne a Natale, arriva il blackout che consente a S.Vito-Mesagne di portarsi avanti 19-20. Leverano si ricompatta, mette a terra i palloni giusti e si ritrova 24-21 con 3 set-point a disposizione. Un altro momento di buio e gli ospiti ribaltano la situazione procurandosi una palla-set sul 24-25. Ancora un doppio Peluso ed un muro di Galasso chiudono il primo parziale vietato ai deboli di cuore, sul 27-25. La seconda frazione inizia con S.Vito-Mesagne molto determinata. Il doppio vantaggio inziale resiste fino al 6-8 poi gli ospiti si “sciolgono”. È un monologo per Galasso e compagni fino al 13-25 di Ingrosso con un attacco vincente sulle mani del muro. Molto combattuto il terzo set che a tratti ha offerto, al pubblico del Palasport di Via 2 Giugno, un’ottima pallavolo. La compagine brindisina per lunghi tratti è stata avanti nel punteggio ed ha avuto anche 5 punti di vantaggio. I locali però ci hanno sempre creduto e consapevoli che allungare il match sarebbe stato molto pericoloso, sono riusciti ad accorciare le distanze e portarsi sul 24-22. Due errori in battuta, uno per parte, ha chiuso la contesa sul 25-23. Si diceva dell’importanza di incamerare i 3 punti in questa partita casalinga, per rimanere nelle zone nobili della classifica e per affrontare con più serenità la settimana che porterà al derby di domenica prossima a Taviano contro PAG. Il tabellino della gara: Galasso 15 punti, top scorer, seguono Sergio e Peluso con 11, Ingrosso con 10 e Balestra e Serra con 2 punti.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 10): Leonessa-Monopoli 3-0, Arabona-Cutrofiano 3-0, Pescara-Isernia 1-3, L’Aquila-Faam Matese 2-3, Cerignola-SS Nardò 3-1, Salerno-Castellaneta 0-3, CP Napoli-Villaricca 3-1.

CLASSIFICA: P. Leonessa 29 – Castellaneta 26 – Cerignola 24 – Faam Matese 23 – Arabona 21 – Isernia 17 – Nardò, Napoli 14 – Salerno 10 – Monopoli, Pescara, CDM Cutrofiano 8 – Villaricca 5 – L’Aquila 3.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Villaricca-Leonessa, Isernia-Arabona, Faam Matese-Pescara, Monopoli-L’Aquila, SS Nardò-Napoli, CDM Cutrofiano-Salerno, Castellaneta-Cerignola.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 10): Monteroni-Flyarmida Taviano 3-1, Trepuzzi-NV Maglie 3-0, Aurora BR-CDM Astra Volley 3-1, FA Oria-Crispiano 3-0, San Cassiano-CDM Cutrofiano 2-3, Gioiella-Melendugno Calimera 3-0, Talsano-NV Gioia 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni 26 – Aurora brindisi 25 – Gioiella 23 – Crispiano, Trepuzzi 21 – FA Oria 20 – Flyarmida 17 – NV Gioia 14 – CDM Astra Volley, San Cassiano 11 – NV Maglie 10 – CDM Cutrofiano 6 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): NV Gioia-LC Monteroni, CDM Astra Volley-Trepuzzi, Crispiano-Aurora Brindisi, Flyarmida Taviano-FA Oria, CDM Cutrofiano-I. Talsano, NV Maglie-Gioiella, Melendugno Calimera-San Cassiano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 8): Fasano-Frascolla 3-0, Showy Boys-Tricase 2-3, Materdomini-D&F Caffè 2-3, Turi-Mottola 3-0, Squinzano-MB Ruffano 3-0.

CLASSIFICA: Casarano 19 – Turi 18 – D&F Caffè 17 – Tricase, Fasano 13 – Squinzano, Showy Boys 11 – Mottola 8 – Materdomini 4 – Ruffano, Frascolla 3.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Frascolla-Ruffano, Squinzano-Showy Boys, D&F Caffè–Fasano, LS Casarano-Turi, Mottola-Materdomini.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 8): AR Spongano-C. Monteroni 1-3, Sport & Friends-Copertino 2-3, Surbo-Lecce Pallavolo 3-0, San Pietro-RV Ugento 3-0, MSP Galatina-O. Parabita 3-1, F. Tricase-MB Ruffano 0-3.

CLASSIFICA: MSP Galatina 21 – Ruffano, Copertino, Surbo 20 – Parabita 14 – RV Ugento, Monteroni 13 – Spongano 9 – San Pietro 7 – Sport & Friends 4 – Fulgor Tricase 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Ruffano-Monteroni, F. Tricase-Sport & Friends, Lecce-Spongano, San Pietro-Copertino, RV Ugento-MSP Galatina, O. Parabita-Surbo.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 9): Grottaglie-Massafra 3-1, Monopoli-GS Atletico 3-0, T. Squinzano-San Pancrazio 1-3, Materdomini-Parabita 0-3, Nardò-Alberobello 3-1.

CLASSIFICA: Parabita 23 – VR Nardò 22 – San Pancrazio 21 – T. Squinzano, Alberobello 15 – SBV Galatina 14 – Grottaglie 12 – Vibrotek 8 – Massafra 7 – Materdomini 6 – GS Atletico 4 – Apulia Monopoli 3.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Massafra-T. Squinzano, GS Atletico-Grottaglie, Alberobello-Monopoli, Parabita-SBV Galatina, Vibrotek-Nardò, San Pancrazio-Materdomini.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 6): NV Maglie-CDM Cutrofiano 3-0, Bee Lecce-Trepuzzi 3-0, Wesport-Monteroni U18 3-1, GV Piero Corvino-Otranto 3-1.

CLASSIFICA: Bee Lecce 18 – GV Piero Corvino 12 – Wesport, CDM Cutrofiano 10 – Trepuzzi 8 – Otranto 6 – Monteroni 3 – NV Maglie, Melendugno Calimera 1.

PROSSIMO TURNO (5 gen.): Wesport-Otranto, Trepuzzi-Monteroni U18, Cutrofiano-Bee Lecce, Melendugno Calimera-NV Maglie.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 6): CDM Astra Volley-Supersano (17/12), Aradeo-Flyarmida 3-0, San Cassiano-Alessano (18/12), Alliste-LC Monteroni 3-1.

CLASSIFICA: Alliste 15 – Alessano, Aradeo 12 – Gallipoli 9 – LC Monteroni 6 – CDM Astra Volley 4 – Flyarmida 3 – IM San Cassiano 2 – Supersano 0.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Alessano-LC Monteroni, FlyarmidaSan Cassiano, Supersano-Aradeo, Gallipoli-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 6): Nociglia-Alliste 2-3, Veglie-NV Maglie 3-1, Galatone-Lequile 0-3, V. Tricase-Falchi Ugento 3-1, GV Piero Corvino-Vis Squinzano 3-1.

CLASSIFICA: Veglie 15 – GV Piero Corvino, Alliste 14 – Matino 13 – Nociglia 11 – Vis Squinzano 9 – V. Tricase 6 – Lequile 5 – Falchi Ugento 3 – NV Maglie, Galatone 0.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Matino-Veglie, Vis Squinzano-GV Galatone, Lequile-Tricase, Alliste-Falchi Ugento, NV Maglie-GV PIero Corvino.