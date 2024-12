RUGBY – Una vittoria e una sconfitta per la Gorima Trepuzzi nella domenica dell’Immacolata

Doppio appuntamento per la Gorima Trepuzzi Rugby, impegnata con la squadra senior in trasferta a Santeramo per il campionato di Serie C e con l’under 16 che ospitava in casa il Bisceglie.

In terra barese si impongono i padroni di casa con il punteggio di 43-14, in un incontro aspro, dove la giovane squadra salentina è rimasta in partita fino a 25 minuti dalla fine, grazie alle mete di Elia e Spedicato, per poi cedere all’esperienza dei padroni di casa che, in modo astuto e spesso poco corretto, hanno condotto l’incontro su binari a loro più congeniali.

Tutt’altra partita sul campo federale di Trepuzzi dove i giovani rugbisti dell’under 16 si affrontano a viso aperto sotto la pioggia battente. Fango, mete e tanto divertimento in una partita finita con 7 mete per parte e con il Trepuzzi che si impone per 43-41 con una sola trasformazione di differenza rispetto agli ospiti.

