LECCE – Sticchi Damiani: “Gestione del finale non matura ma ora andiamo avanti tutti insieme”

La delusione per il 2-2 subito dal Parma in zona Cesarini emerge anche dalle parole del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.

“Prendere due gol nel recupero fa male, è un peccato di gioventù commesso tante volte. Ci prendiamo i benefici di avere una squadra giovane, fresca e libera ma nel finale abbiamo commesso diversi di questi peccati che ci sono costati due punti. La gioventù può essere freschezza e ritmo, oggi però ci ha portato ad avere un’errata gestione dei minuti finali, non matura. Abbiamo giocato una buona gara al cospetto di un avversario di buon livello, gli episodi sembravano dalla nostra parte con un grandissimo Falcone, in una gara comunque equilibrata. Il Parma poteva anche pareggiare ma visto che non ci stava riuscendo non ne abbiamo saputo approfittare. Nel finale bisognava essere più altruisti, in altre bisognava saper perdere tempo. Dorgu? Stratosferico, ha dimostrato in ogni ruolo il suo strapotere fisico e tecnico, ci darà grandi soddisfazioni. Ora non vorrei che le scorie di questa delusione diventassero più grandi del dovuto. Avanti si va sempre tutti insieme”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)