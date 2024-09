LA CRONACA – Lecce pimpante, a Torino un pari che sta stretto

Riprende con un pareggio prezioso ma non privo di rimpianti per 1-1 sul campo del Torino il cammino del Lecce dopo la sosta. I giallorossi giocano nettamente meglio degli avversari, scontrandosi però con il muro Milinkovic-Savic. I 4 punti attuali in classifica rappresentano però certamente un buon bottino anche alla luce del non semplice calendario avuto.

Gotti sorprende nella scelta dei trequartisti del suo 4-2-3-1, inserendo Berisha come trequartista centrale e Rebic sulla sinistra. Per Vanoli è invece 3-5-2 e Adams come spalla offensiva di Zapata. Equilibrio nelle battute iniziali, con il Toro primo a provarci al 5′ con la spaccata di Ricci alta da ottima posizione. Due minuti e Berisha risponde, destro masticato e palla larga. Pericoloso Krstovic quando è il nono: il montenegrino supera Masina e di punta va vicino al palo lontano. Ancora Berisha da fuori tre minuti più tardi, stavolta centrale tra le braccia di Milinkovic. Al 24′ punizione di Ilic e palla in curva. Al ventottesimo Krstovic tenta il jolly dalla lunga distanza con un destro al volo destro ma pretenzioso, bloccato così dall’estremo serbo. Clamorosa palla gol giallorossa al 34′, Rebic si muove sulla sinistra e confeziona un pallone perfetto per la testa di Morente, il quale devia al lato da un metro. Ancora uno scatenato Krstovic due minuti più tardi; il montenegrino si muove bene e lascia partire un mancino largo di non molto.

Ripresa e ancora il Lecce a farsi preferire in coraggio ed abilità di costruzione. Al cinquantaduesimo azione insistita e Morente liberato alla conclusione mancina, nettamente fuori misura. Dieci minuti ed il contropiede salentino imbastito da Guilbert trova lo stesso tentativo impreciso ed al lato del francese. Minuto 65, assolo di Krstovic che rientra sul mancino e chiama Milinkovic alla prodigiosa respinta in calcio d’angolo. Il duello si ripete quattro giri di lancette più tardi e stavolta il 9 è imbeccato da Pierotti e di piatto non riesce a superare l’estremo di casa. Minuto 84, Pierotti accelera alla grande mancando solo al momento del diagonale, troppo chiuso e dunque al lato.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Parma, sabato alle 20.45.