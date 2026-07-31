LECCE – Riappare Banda, Burnete e Fruchtl con le valigie in mano

Lameck Banda è tornato a farsi vedere pubblicamente dopo giorni di silenzio, pubblicando su Instagram e TikTok due video che lo mostrano in palestra insieme a un altro uomo, senza alcun commento. Il calciatore risulta però inadempiente rispetto al contratto che lo lega al Lecce fino al termine della stagione 2026/27. Dopo aver tentato senza esito la via del dialogo, la società ha deciso di andare fino in fondo sulla vicenda, e per Banda si profila una multa salata oltre ad altri eventuali provvedimenti disciplinari.

Sul fronte mercato, nelle prossime ore sarà ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del portiere Christian Fruchtl al Salisburgo: il tedesco, che nelle ultime due stagioni non ha mai giocato in campionato alle spalle di Falcone, aveva chiesto di lasciare Lecce, e ieri sera è stato trovato l’accordo con il club austriaco. Il Lecce dovrà ora individuare un nuovo vice-Falcone. Definito anche il trasferimento del centravanti rumeno Rares Burnete, che si trasferisce a titolo temporaneo con opzione e controopzione al Sudtirol. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, quando, con la Juve Stabia in Serie B, giocò 27 partite in campionato e playoff, segnando solamente due volte con altrettanti assist.