CALCIO – Va via un’altra leggenda (rossonera e azzurra): è morto Franco Baresi

È morto Franco Baresi, aveva 66 anni. La leggenda del Milan e della Nazionale si è spenta nella notte dopo una lunga malattia: nell’agosto 2025 era stato sottoposto a un intervento chirurgico mini-invasivo per l’asportazione di un nodulo polmonare, da cui sembrava essersi ripreso, tanto da tornare in tribuna a San Siro lo scorso dicembre e da portare la fiaccola olimpica durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, insieme a Beppe Bergomi.

Nato a Travagliato, in provincia di Brescia, l’8 maggio 1960, Baresi esordì in Serie A appena diciassettenne, il 23 aprile 1978, e da allora vestì esclusivamente la maglia rossonera fino al ritiro, nel 1997: 719 presenze ufficiali, sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe europee e quattro Supercoppe Italiane. Libero moderno per intelligenza tattica e senso della posizione, guidò la storica linea difensiva rossonera insieme a Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta e Paolo Maldini, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di difensori. Con la Nazionale vinse il Mondiale del 1982 (senza scendere in campo ma faceva parte della rosa selezionata dal Ct Enzo Bearzot), e giocò da protagonista la finale di USA ’94 contro il Brasile, recuperando a tempo di record da un infortunio al ginocchio, giocando una partita superlativa, restando nella memoria collettiva anche per le lacrime di quel pomeriggio a Pasadena. Dopo il ritiro rimase legato al club in vari ruoli dirigenziali, fino a diventare vicepresidente onorario. Dal momento del suo addio al calcio, il Milan, in suo onore, ha ritirato la maglia numero 6 che rimarrà per sempre quella di Franco Baresi.