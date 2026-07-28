LECCE – Il caso Banda: quattro anni di (potenziale) talento sprecato e un silenzio che offende una terra intera

Cosa ha spinto Lameck Banda a darsi alla macchia lo sa solo lui. Certo è che, nel corso del quadriennio trascorso – sin qui – a Lecce, l’esterno zambiano ha sempre dimostrato buone potenzialità tecniche ma anche evidenti limiti caratteriali.

Non sappiamo se la scelta di non rispondere alla convocazione della società sia stata studiata o improvvisata. Fatto sta che ad oggi, 28 luglio, con il ritiro pre-campionato quasi terminato, il calciatore ha vigliaccamente optato per non dare spiegazioni dettagliate al suo ritardo nel raggiungere il raduno a Lecce per le visite mediche e poi il ritiro austriaco per la preparazione.

Sarà stata una scelta condivisa col suo procuratore? Sarà stato “un colpo de testa”, per dirla come uno dei personaggi di un film di Carlo Verdone? Allo stato delle cose contano i fatti.

Banda è legato da un contratto col Lecce in scadenza al giugno 2027 (a fine campionato il Lecce ha attivato la clausola unilaterale per allungare i contratti di Gallo, Ramadani e Banda). Sullo sfondo, stando ai rumors di mercato, ci sarebbe un’offerta per l’esterno zambiano dall’Al-Fateh, club della Saudi Pro League che ingolosirebbe il calciatore. Ma per le compravendite non funziona così. Il Lecce, giustamente, vuole eventualmente vendere a condizioni che ritiene vantaggiose. Se così non sarà, il calciatore resterà a disposizione di Eusebio Di Francesco ben sapendo di aver infranto la fiducia dei tifosi, della società e degli stessi compagni. Con la prospettiva di trascorrere un anno da fuori rosa. Fiducia che, sempre fatti alla mano, è stata anche troppa, visto che il calciatore, a Lecce, non ha avuto un rendimento decente, se si esclude l’ultima annata in cui ha chiuso con cinque gol e quattro assist, la migliore da quando è in A. Annata in cui ha complicato la missione salvezza della squadra con quella sciagurata espulsione in Lecce-Parma che consegnò ai ducali tre punti pesantissimi. Punti che potevano essere decisivi – a sfavore del Lecce – e che, per fortuna, non lo sono stati. In aggiunta a un’espulsione alla prima ufficiale di Coppa Italia contro la Juve Stabia, tanto per gradire, in zona recupero del primo tempo. In aggiunta a tante, tantissime scelte sbagliate nel momento clou dell’azione, quando sarebbe stato evidentemente più utile passare la palla al compagno invece di tirare in porta. O viceversa.

In quattro anni Lecce e il Salento hanno dato tanto, tantissimo, a Banda, assicurandogli sostegno, cure e vicinanza soprattutto nel secondo e terzo anno, giocati praticamente a metà per dei gravi infortuni; perdonandogli qualche eccesso caratteriale; eleggendolo anche a meme vivente/beniamino, cambiandogli il nome da Lameck a Pippi/Giuseppe. Banda, dal canto suo, ha preso tanto da Lecce e dal Salento. Ma cosa ha dato in cambio?