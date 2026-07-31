LECCE – “Magia del Mare”, al via la campagna abbonamenti 2026/27

Prende il via la campagna abbonamenti dell’U.S. Lecce per la stagione di Serie A 2026/27, battezzata “Magia del Mare – Il tuo posto è qui”. Quest’anno la presentazione della campagna non è stata accompagnata dalla consueta conferenza stampa allo stadio Via del Mare, tuttora interessato dai lavori di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo. Tre le fasi di vendita previste: dal 3 al 21 agosto (ore 18) sarà attiva la prelazione, riservata a chi vuole confermare lo stesso posto della scorsa stagione, senza possibilità di emettere nuovi abbonamenti o cambiare posto; il 22 agosto è fissata una pausa tecnica, giornata in cui non sarà possibile sottoscrivere alcun titolo né online né nei punti vendita; dal 24 al 29 agosto (ore 18) scatterà infine la vendita libera, con apertura ufficiale a nuovi abbonati e rinnovi e possibilità di cambio posto. In questa terza fase i vecchi abbonati manterranno lo sconto riservato a chi rinnova, ma rischiano di perdere la riconferma del posto se nel frattempo risultasse non più disponibile; le sottoscrizioni in Tribuna Est da parte di chi non ha rinnovato in prelazione saranno possibili solo presso il punto vendita Officine Deghi, mentre chi sceglie di spostarsi in quel settore perderà il diritto allo sconto da vecchio abbonato.

Cinque le fasce di prezzo, articolate per settore: Curve e Distinti (da 149 a 325 euro), Tribuna Est (da 215 a 500 euro), Centrale Inferiore (da 265 a 570 euro), Centrale Superiore (da 330 a 860 euro) e Poltronissime (da 660 a 1.750 euro), con tariffe differenziate tra nuovi abbonati, rinnovi e ridotti (riservati a under 18, over 70 e donne). Prevista anche una tariffa aziende, con sconto del 10% a partire da 25 abbonamenti sottoscritti. Gli abbonamenti potranno essere acquistati online su uslecce.vivaticket.it, oppure presso il punto vendita Officine Deghi (San Cesario di Lecce, via Lecce km 3), aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18, e attraverso la rete di rivenditori Vivaticket diffusa in tutto il Salento, da Lecce a Gallipoli, da Nardò a Taranto, passando per Galatina, Tricase, Poggiardo e diversi altri centri della provincia. Confermata anche quest’anno la possibilità di finanziamento tramite Banca Popolare Pugliese, attiva esclusivamente presso il corner allestito nel punto vendita Officine Deghi.

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