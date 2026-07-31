LECCE – In arrivo Geubbels, primo ingaggio della sessione estiva di calciomercato

Sarà Willem Geubbels il primo acquisto targato Stefano Trinchera per la campagna estiva 2026/27 di calciomercato.

Francese, ex nazionale nelle Under dalla 16 alla 19 (22 presenze complessive e 12 reti), classe 2001, il prossimo calciatore giallorosso è alto 186 cm ed è attualmente in forza al Paris FC, club di massima divisione transalpina. La scorsa stagione ha chiuso il campionato facendo registrare 24 presenze e cinque reti, partendo da titolare ma poi perdendo il posto a stagione inoltrata. Cresciuto nelle giovanili del Lione, esordisce giovanissimo in Europa League e in Ligue 1. Al Monaco parte dalle giovanili trovando pochissimo spazio in prima squadra. Nel 2021/22 è al Nantes, 22 presenze e due gol. La sua migliore stagione è la 2023/24 al San Gallo, in Svizzera, quando mise a segno otto gol e cinque assist in 32 partite di Super League. Al San Gallo ci è rimasto sino a inizio della scorsa stagione, giocando tre partite e segnando tre volte prima di trasferirsi al Paris FC.

Geubbels gioca prevalentemente da punta centrale, anche se nella sua carriera ha anche giocato da esterno d’attacco. Il francese è atteso domani, nel primo pomeriggio, all’aeroporto di Brindisi per poi recarsi a Lecce per sostenere le visite mediche. Geubbels è stato a lungo nel mirino del Lecce nella scorsa estate per la sostituzione di Nikola Krstovic ma poi non se ne fece nulla.