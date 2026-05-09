LIVE! LECCE-JUVENTUS, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
sabato 09.05.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, giornata 36
LECCE-JUVENTUS 0-1
RETI: 1′ Vlahovic
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Ngom – Pierotti, Coulibaly, Banda – Cheddira. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Stulic, N’Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac. All. Eusebio Di Francesco.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Koopmeiners – Conceicao, McKennie, Yildiz – Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David. All. Luciano Spalletti.
ARBITRO: Andrea Colombo sez. Como (Imperiale-Cecconi; IV Tremolada; VAR Mariani-Mazzoleni).
