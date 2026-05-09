LECCE – Coi nomi delle mamme sulle maglie: ecco la lista dei giallorossi
Come già successo negli scorsi anni, anche quest’anno, in occasione della Festa della Mamma che ricorrerà domani, alcune squadre di Serie A scenderanno in campo indossando delle maglie particolari che riporteranno il cognome o il nome di ogni mamma di ogni singolo calciatore.
Quest’anno hanno aderito all’iniziativa della Lega Serie A Fiorentina, Lecce e Milan.
Ecco le diciture che leggeremo sulle maglie dei giallorossi questa sera:
1. Fruchtl “Margit”
3. Ndaba “Ndaba”
4. Gaspar “Madalena”
5. Siebert “Melanie”
6. Sala “Diana”
8. Fofana “Djamila”
9. Stulic “Ivana”
11. N’Dri “Suzanne”
13. Perez “Marcela”
14. Helgason “Jenny”
16. Gandelman “Idit”
17. Veiga “Helena”
18. Jean “Florence”
19. Banda “Susan”
20. Ramadani “Selvete”
22. Camarda “Federica”
25. Gallo “Antonella”
28. Gorter “Yuette”
29. Coulibaly “Ina”
30. Falcone “Rita”
32. Samooja “Niina”
36. Marchwinski “Izabela”
44. Tiago Gabriel “Claudia”
50. Pierotti “Veronica”
79. Ngom “Valerie”
80. Kovac “Manuela”
99. Cheddira “Amal”