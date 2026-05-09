foto: archivioph: FB Bisceglie 1913
DILETTANTI – La Coppa Italia è del Bisceglie: bis dopo 14 anni, Lopez abbatte il Montecchio. L’albo d’oro
Il Bisceglie torna sul tetto d’Italia conquistando la Coppa Italia Dilettanti allo stadio “Bonolis” di Teramo. I nerazzurrostellati di mister Di Meo hanno piegato la resistenza della K-Sport Montecchio Gallo per 1-0, tornano ad alzare il trofeo già vinto nel 2011-12.
La sfida si è rivelata un’autentica battaglia, complicatasi per i pugliesi al 57′ a causa dell’espulsione diretta di Taccogna. Nonostante l’inferiorità numerica, la retroguardia stellata ha retto l’urto grazie alle parate prodigiose di Baietti, decisivo su Peroni e Sollaku. I marchigiani hanno sprecato diverse occasioni ghiotte, colpendo anche un legno, mentre il Bisceglie ha saputo soffrire attendendo il momento propizio. La svolta definitiva è giunta al minuto 112 nel secondo secondo tempo supplementare: Lopez è fuggito in contropiede trafiggendo Bellucci con una giocata da rapace d’area. Il gol del numero 9 ha scatenato il delirio dei circa seicento sostenitori nerazzurri accorsi in Abruzzo per sostenere la squadra. Al triplice fischio finale è esplosa la festa per un trofeo nazionale che arricchisce la bacheca del club e premia una condotta di gara eroica a chiusura di una stagione da incorniciare con la promozione in Serie D e il double Coppa Italia Eccellenza-Coppa Italia Dilettanti.
Si tratta del settimo successo pugliese nella storia della Coppa Italia Dilettanti dopo quelli di Altamura (1987/88), Virtus Casarano (2008/09 e 2018/19), Bisceglie (2011/12 e 2025/26), Virtus Francavilla (2014/15) e Barletta (2021/22).
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L’ALBO D’ORO AGGIORNATO
1966-67 Impruneta
1967-68 Stefer di Roma
1968-69 Almas di Roma
1969-70 Ponte San Pietro
1970-71 Montebelluna
1971-72 Valdinievole
1972-73 Iesolo
1973-74 Miranese
1974-75 Banco di Roma
1975-76 Soresinese
1976-77 Casteggio
1977-78 Sommacampagna
1978-79 Ravanusa
1979-80 Cittadella
1980-81 Internapoli
1981-82 Leffe
1982-83 Lodigiani di Roma
1983-84 Montevarchi
1984-85 Rosignano
1985-86 Policassino
1986-87 Avezzano
1987-88 Altamura
1988-89 Sestese
1989-90 Breno
1990-91 Savona
1991-92 Quinzano
1992-93 Treviso
1993-94 Varese
1994-95 Iperzola
1995-96 Alcamo
1996-97 Astrea
1997-98 Larcianese
1998-99 Casale
1999-00 Orlandina
2000-01 Nola
2001-02 Boys Caivanese
2002-03 Ladispoli
2003-04 Salò
2004-05 Colognese Bg
2005-06 Esperia Viareggio
2006-07 Pontevecchio PG
2007-08 Hinterreggio
2008-09 Virtus Casarano
2009-10 Tuttocuoio
2010-11 Ancona
2011-12 Bisceglie
2012-13 Fermana
2013-14 Campobasso
2014-15 Virtus Francavilla
2015-16 Unione Sanremo
2016-17 Villabiagio
2017-18 St. Georgen
2018-19 Casarano
2019-20 NON TERMINATA (Causa Covid)
2020-21 NON DISPUTATA (Causa Covid)
2021-22 Barletta
2022-23 Cast Brescia
2023-24: Paternò
2024-25: Rovato Vertovese
2025-26 Bisceglie