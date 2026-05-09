DILETTANTI – La Coppa Italia è del Bisceglie: bis dopo 14 anni, Lopez abbatte il Montecchio. L’albo d’oro

Il Bisceglie torna sul tetto d’Italia conquistando la Coppa Italia Dilettanti allo stadio “Bonolis” di Teramo. I nerazzurrostellati di mister Di Meo hanno piegato la resistenza della K-Sport Montecchio Gallo per 1-0, tornano ad alzare il trofeo già vinto nel 2011-12.

La sfida si è rivelata un’autentica battaglia, complicatasi per i pugliesi al 57′ a causa dell’espulsione diretta di Taccogna. Nonostante l’inferiorità numerica, la retroguardia stellata ha retto l’urto grazie alle parate prodigiose di Baietti, decisivo su Peroni e Sollaku. I marchigiani hanno sprecato diverse occasioni ghiotte, colpendo anche un legno, mentre il Bisceglie ha saputo soffrire attendendo il momento propizio. La svolta definitiva è giunta al minuto 112 nel secondo secondo tempo supplementare: Lopez è fuggito in contropiede trafiggendo Bellucci con una giocata da rapace d’area. Il gol del numero 9 ha scatenato il delirio dei circa seicento sostenitori nerazzurri accorsi in Abruzzo per sostenere la squadra. Al triplice fischio finale è esplosa la festa per un trofeo nazionale che arricchisce la bacheca del club e premia una condotta di gara eroica a chiusura di una stagione da incorniciare con la promozione in Serie D e il double Coppa Italia Eccellenza-Coppa Italia Dilettanti.

Si tratta del settimo successo pugliese nella storia della Coppa Italia Dilettanti dopo quelli di Altamura (1987/88), Virtus Casarano (2008/09 e 2018/19), Bisceglie (2011/12 e 2025/26), Virtus Francavilla (2014/15) e Barletta (2021/22).

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L’ALBO D’ORO AGGIORNATO

1966-67 Impruneta

1967-68 Stefer di Roma

1968-69 Almas di Roma

1969-70 Ponte San Pietro

1970-71 Montebelluna

1971-72 Valdinievole

1972-73 Iesolo

1973-74 Miranese

1974-75 Banco di Roma

1975-76 Soresinese

1976-77 Casteggio

1977-78 Sommacampagna

1978-79 Ravanusa

1979-80 Cittadella

1980-81 Internapoli

1981-82 Leffe

1982-83 Lodigiani di Roma

1983-84 Montevarchi

1984-85 Rosignano

1985-86 Policassino

1986-87 Avezzano

1987-88 Altamura

1988-89 Sestese

1989-90 Breno

1990-91 Savona

1991-92 Quinzano

1992-93 Treviso

1993-94 Varese

1994-95 Iperzola

1995-96 Alcamo

1996-97 Astrea

1997-98 Larcianese

1998-99 Casale

1999-00 Orlandina

2000-01 Nola

2001-02 Boys Caivanese

2002-03 Ladispoli

2003-04 Salò

2004-05 Colognese Bg

2005-06 Esperia Viareggio

2006-07 Pontevecchio PG

2007-08 Hinterreggio

2008-09 Virtus Casarano

2009-10 Tuttocuoio

2010-11 Ancona

2011-12 Bisceglie

2012-13 Fermana

2013-14 Campobasso

2014-15 Virtus Francavilla

2015-16 Unione Sanremo

2016-17 Villabiagio

2017-18 St. Georgen

2018-19 Casarano

2019-20 NON TERMINATA (Causa Covid)

2020-21 NON DISPUTATA (Causa Covid)

2021-22 Barletta

2022-23 Cast Brescia

2023-24: Paternò

2024-25: Rovato Vertovese

2025-26 Bisceglie