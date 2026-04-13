TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 22ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 22 – 11ª rit. – ULTIMA
(12.04.2026 h 16)
Cutrofiano AM-Atl. Melpignano 5-1
Palmariggi-Atl. Salve 1-0
Andrano Castiglione-Choriana 1-3
GC Muro-LM Scorrano 3-0
AP Specchia-Sannicola 6-2
Riposa Virtus Neviano
CLASSIFICA FINALE
GC Muro 51 PROMOSSO IN SECONDA CATEGORIA
Palmariggi 50
V. Neviano 41
Atl. Salve 39
Lm Scorrano 36
Cutrofiano AM 30
AP Specchia 19
Choriana 18
Andrano Castiglione 17
Sannicola 9
Atl. Melpignano 3
VERDETTI
Gioventù Calcio Muro promosso in Seconda Categoria;
playoff, semifinale V. Neviano-Atl- Salve; finale Palmariggi-(vincente semifinale)
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.