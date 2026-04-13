TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 20 – 9ª rit.
(12.04.2026 h 16)
V. Collepasso-Alixias 1-1
Kick Off-Atl. Copertino 4-1
S. Guagnano-Club Salento Lecce 11-1
Salento Soccer A.-Lizzanello 0-2
Merine-Seclì 2-0
Calimera-S. Veglie 1-8
CLASSIFICA
S. Veglie 52 PROMOSSO IN SECONDA CATEGORIA
Alixias 35
Kick Off A. 35
Atl. Copertino 32
V. Collepasso 32
Lizzanello 32
Merine 30
Seclì 24
Salento Soccer A. 24
Calimera 15
S. Guagnano 12
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 21 – 10ª rit.
(19.04.2026 h 16.30)
Lizzanello-Calimera
Merine-Club Salento Lecce
Seclì-Kick Off Ac.
Atl. Copertino-Salento Soccer Ac.
Alixias-S. Guagnano
S. Veglie-V. Collepasso
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.