LECCE – L’ira di Di Francesco: «Non si possono regalare gol così, sono errori stupidi»

Il Lecce esce battuto anche da Bologna, vittorioso per due regali avversari. L’analisi di Di Francesco in sala stampa:

«Regalare un gol del genere cambia inevitabilmente il volto della sfida. Avevamo avuto le nostre chance, ma dopo l’errore abbiamo riconsegnato il pallino del gioco al Bologna. Nonostante una reazione nel finale, non siamo stati capaci di creare il pericolo che mi aspettavo. La verità è che quando il Bologna si è reso pericoloso, lo ha fatto solo grazie alle nostre sbavature: il primo gol ha condizionato tutto».

Di Francesco sposta poi l’attenzione sull’aspetto psicologico, apparso deficitario in un momento chiave della stagione: «Il risultato inevitabilmente pesa sui giudizi, ma è l’ennesimo campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Dobbiamo crescere mentalmente: non è accettabile subire due reti per ingenuità così clamorose. Serve più comunicazione tra i reparti e meno superficialità. Mi brucia tantissimo perché prepariamo bene le partite e poi tutto svanisce per le disattenzioni più stupide che si possano commettere».

Infine, un pensiero ai sostenitori giallorossi e alla necessità di restare compatti per evitare il baratro: «Il supporto della nostra gente è vitale, ma capisco che da noi si aspettino spirito di battaglia e quella soglia di attenzione che oggi è mancata. Il Bologna è forte di suo, non ha certo bisogno dei nostri omaggi per vincere. Adesso la parola d’ordine è unità: non dobbiamo disunirci proprio ora, ma restare compatti per uscire da questo momento».