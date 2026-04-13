CASARANO – Anche il Latina si deve far da parte, Grandolfo e Chiricò vìolano il “Francioni”

Il Casarano non si ferma più. Con una prestazione di puro cinismo e maturità, la formazione di Vito Di Bari espugna il “Francioni” di Latina, conquistando il quinto risultato utile consecutivo e la terza vittoria di fila, il quarto nelle ultime cinque. Un successo che blinda ulteriormente la posizione nella griglia playoff, al termine di una vera e propria battaglia contro un Latina affamato di punti per la salvezza.

L’avvio è di marca rossazzurra: dopo soli tre minuti, l’ex Chiricò ispira Ferrara che, da ottima posizione, spreca clamorosamente di testa. I padroni di casa però reagiscono e mettono i brividi a Bacchin, protagonista di un intervento d’istinto su Vona al 32’, mentre poco prima dell’intervallo è Maiello a salvare sulla linea un’incursione di Fasan e Parigi.

La musica cambia radicalmente nella ripresa. Al 5’, sugli sviluppi di un corner propiziato dall’ingresso di Cajazzo, Grandolfo trova la zampata vincente approfittando di un’incertezza del portiere Mastrantonio. Il Latina accusa il colpo e capitola nuovamente al 17’: Tomaselli atterra Cajazzo in area, rimediando il rosso diretto. Dal dischetto, Chiricò è implacabile per lo 0-2. Nonostante l’inferiorità numerica, i laziali accorciano con Lipani, ma il forcing finale (culminato con un colpo di testa di Dutu al 51’) non basta a riaprire i giochi.

Al termine del match, l’allenatore Vito Di Bari, come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il momento d’oro dei suoi ragazzi: «Abbiamo sofferto nel primo tempo, consci dell’importanza della gara per il Latina. Ma nella ripresa siamo stati straordinari: è stato uno dei nostri migliori secondi tempi, li abbiamo costretti a correre a vuoto. Peccato solo per il gol subìto in superiorità numerica. Siamo consapevoli della forza di questo gruppo fin dal ritiro. Adesso l’obiettivo è conquistare il miglior piazzamento possibile: mi piacerebbe giocare la prima sfida dei playoff in casa. Lavoro 24 ore al giorno per il Casarano; sono arrivato da sconosciuto, ora ci giochiamo qualcosa di importante».

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IL TABELLINO

Latina, stadio “D. Francioni”

domenica 12.04.2026, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 36

LATINA-CASARANO 1-2

RETI: 7′ st Grandolfo (C), 21′ st Chiricò rig. (C), 28′ st Lipani (L)

LATINA (3-4-1-2): Mastrantonio; Dutu, Marenco, Ercolano; Vona, De Ciancio (21′ st De Cristofaro), Lipani (41′ st Sylla), Tomaselli; Riccardi (29′ st D’Angelo); Parigi, Fasan (21′ st Cioffi). All. Volpe.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini (27′ st Negro), Mercadante, Giraudo; Logoluso (1′ st Cajazzo), Maiello (34′ st D’Alena), Ferrara; Chiricò, Grandolfo (37′ st Perez), Leonetti (34′ st Cerbone). All. Di Bari.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

NOTE: espulso al 17′ st Tomaselli (L) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

RISULTATI E CLASSIFICA