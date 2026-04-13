NARDÒ – Punto d’oro a Sarno in ottica playoff. De Sanzo: “Pari meritato, i conti li faremo alla fine”

Il Nardò prosegue la sua marcia verso gli spareggi promozione uscendo indenne dallo stadio “Squitieri”. Lo 0-0 contro la Sarnese permette ai neretini di conservare il quinto posto, l’ultimo utile per i playoff, mantenendo una lunghezza di vantaggio sull’Afragolese e due sulla Virtus Francavilla.

La gara ha vissuto due volti distinti. Nel primo tempo è stato il Nardò di mister De Sanzo a dettare i ritmi, mostrandosi propositivo e sfiorando il vantaggio con D’Anna, Camara e Fornasier. La ripresa ha invece visto il prepotente ritorno dei padroni di casa, che hanno messo alle corde i granata grazie alle giocate di Foggia e Felleca, trovando però sulla loro strada un Galli in stato di grazia. Nonostante l‘inferiorità numerica della Sarnese nel finale (causa infortunio a cambi esauriti), il Nardò non è riuscito a piazzare la zampata vincente, accettando un pari che certifica la solidità del gruppo in vista del rush finale contro Manfredonia, Ferrandina e Barletta.

Sulle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, l’allenatore Fabio De Sanzo si dice soddisfatto della prova di carattere offerta dai suoi ragazzi: «Abbiamo fatto una buona partita, specialmente nella prima frazione. Nel secondo tempo abbiamo retto bene l’urto contro una grande squadra: basta vedere i nomi dei loro attaccanti per capire il potenziale della Sarnese. È un punto meritato che ci prendiamo volentieri, non era affatto facile fare risultato qui».

In merito alla gestione della gara e alla corsa playoff, il tecnico neretino resta focalizzato sul presente: «Loro sono stati arrembanti a inizio ripresa, poi ci siamo assestati gestendo senza troppi problemi. Anche se nel finale non abbiamo spinto nonostante l’uomo in più, va bene così: è un altro passo avanti. Ho visto una squadra serena e tosta. Playoff? Non ci penso ora, ci meritiamo questa posizione ma i conti li faremo solo alla fine».

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IL TABELLINO

Sarno (SA), stadio “F. Squitieri”

domenica 12.04.2026, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 31

SARNESE-NARDÒ 0-0

SARNESE: Petrone, Carotenuto (20′ st La Monica), Bezzon (20′ st Bottalico), Felleca (34′ st Lombardo), Barone (9′ st Solaro), Pinna, Foggia (23′ st Rajkovic), Santarpia, Mazzei, Addessi, Malvestuto. All. Campilongo.

NARDÒ: Galli (43′ st Verdosci), Fornasier, Garnica (31′ st Agrimi), D’Anna, Risolo (1′ st De Luca), Gigliotti, Calderoni, Minerva, Camara (43′ st Tedesco), Margheriti (23′ st Tursi), Addae. All. De Sanzo.

ARBITRO: Faye di Brescia.

RISULTATI E CLASSIFICA