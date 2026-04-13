ECCELLENZA – Brindisi, è il giorno del ritorno in Serie D! Racale salvo, è bagarre playout: i tabellini della 36ª

Un urlo liberatorio e l‘imbattibilità difesa con i denti: il Brindisi pareggia 1-1 al “Ventura” contro l’Unione Calcio Bisceglie e conquista la promozione in Serie D con due giornate d’anticipo. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per la rete di Zinetti, i biancazzurri evitano il primo ko stagionale all’88’ grazie a un siluro dalla distanza di Bernaola, che scatena la festa dei tifosi messapici.

Il tecnico Salvatore Ciullo, intervistato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, ha lodato la compattezza di un gruppo capace di subire solo 12 reti: «La società ci aveva dato un obiettivo chiaro, costruito settimana dopo settimana con una struttura solida. Non abbiamo mai mollato, nemmeno nelle gare più difficili». L’autore del gol promozione, Bernaola, ha dedicato il traguardo alla famiglia: «Siamo una famiglia unita, il merito è del collettivo. Vogliamo finire il campionato senza cali di tensione». Per Brindisi è la fine di un incubo dopo due retrocessioni consecutive.

UC BISCEGLIE-BRINDISI 1-1

RETI: 29′ pt Zinetti (UC), 43′ st Bernaola (BR)

UC BISCEGLIE: Lullo, Soldani (32′ st La Notte), Radicchio, Diomande, Monopoli, Bocchino, Cangelli, Ramos (32′ st Loseto), Kone (30′ st Capomaggio), Zinetti (25′ st Caputo), Bonicelli. All. Rumma.

BRINDISI: Antonino, Barrera (22′ st Alboni), Gori (39′ st Carpineti), Bernaola, Lanzolla, Caputo, Sanchez K. (33′ st Cauteruccio), Lobosco (39′ st Scoppa), Benvenga, Sanchez J. (46′ st Mancarella), Burzio. All. Ciullo.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

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Passando alle altre gare della 36esima e terzultima giornata di Eccellenza pugliese, il Bisceglie viene avvicinato dal Taranto. I nerazzurrostellati, mercoledì dalle ore 15, si giocheranno la gara (fin qui) più importante della stagione nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Dilettanti in terra laziale contro il Boreale (0-0 al “Ventura” all’andata). Taranto e Canosa restano guardinghe mentre dall’Unione Calcio in giù sono ormai tutte tagliate fuori. Per quanto concerne la corsa salvezza, il Racale passa a Bari contro il Bitonto e centra l’obiettivo con due turni d’anticipo. Massafra e Ugento non si superano mentre il Galatina vince il derby col Novoli e lo tallona a un punto. Al palo anche il Taurisano, battuto dal Taranto. Polimnia sempre più inguaiato: vittoria che potrebbe essere inutile per il Gallipoli contro il già retrocesso Mola, in campo ormai da mesi coi ragazzi della Juniores.

I tabellini della 36ª:

A. TOMA MAGLIE-BISCEGLIE 2-1

RETI: 7′ pt Maffei (B), 46′ pt Serafino (M), 12′ st Oltremarini (M)

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Guevara, Galvez, Amato, Diaz, Martina (45′ st Dell’Anna), Alfarano, Mutisi, Serafino (34′ st Castellaneta), Oltremarini (28′ st Bah). All. Giuliatto.

BISCEGLIE: Lonoce, De Luca (13′ st Ciurlo), Pignataro, Ioio, Visani (25′ st Di Fulvio), Cifarelli (21′ st Traore), Ricchiuti, Nacci, Mbodji (34′ st Lavopa), Maffei (25′ st Grieco), Sene. All. Di Meo.

ARBITRO: D’Ambrosi di Nocera I.

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GALATINA-NOVOLI 1-0

RETI: 15′ pt Karim

GALATINA: Caroppo, Arnesano, Vigliotti, Macrì, Signore, Mengoli, Candido (16′ st Marzio), Lupo (26′ st Centonze), Karim (30′ st Tourè), Monteduro, Gemma (16′ st Borgo). All. Marino.

NOVOLI: Suma, Togora, Liccardi (29′ st Leone), Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino (35′ st Quarta), Ferreira, De Blasi, Mancarella, Milanese (29′ st Parisi), Centonze. All. Luperto.

ARBITRO: Maiellaro di Parma.

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TARANTRO-TAURISANO 1-0

RETI: 1′ pt Sansò

TARANTO: Mastrangelo, Hadziosmanovic, Konate, Rizzo, Sansò (35′ st Monetti), Incerti (15′ st Marino), Di Paolantonio (24′ st Zampa), Vukoja, Loiodice (39′ st Russo), Aguilera, Losavio (35′ st Derosa). All. Danucci.

TAURISANO: Rollo (28′ st Negro), Polo, Cabrera, Solidoro (37′ st Fayoseh), Romano, Maiolo (30′ pt D’Ettorre), De Vasconcelos, Quarta (28′ st Caruso), Garcia, Mingiano, Santos F. All. Oliva.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

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VIRTUS MOLA-GALLIPOLI 2-5

RETI: 14′ pt e 44′ st Magistà (M), 29′ pt, 36′ pt e 39′ pt Ginard (G), 8′ st Russo), 38′ st Avantaggiato (G)

VIRTUS MOLA: De Caro, Caricola, Cavone, Dicesare, Loporchio (10′ st Starace), De Marzo, Lillo, Magistà, Lofoco, Casadibari, Ardino. All. Cirillo.

GALLIPOLI: De Santis, Minnella, Abbate, De Petri, Alonso, Tabares, Camacho (1′ st Russo), Paglualunga, Denkoski, Ginard, Avantaggiato. All. Barbosa.

ARBITRO: Zantonini di Brindisi.

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ACQUAVIVA-CANOSA 1-2

RETI: 37′ pt Di Piazza (C), 28′ st Lanzone (C), 46′ st Goh (A)

ACQUAVIVA: Di Toma, Angelini (1′ st Patruno), Asselti, Fucci (19′ st Goh), Patronelli, Rana (19′ st Colaci), Guglielmi, Ferrante, Garcia (32′ st Lenoci), Girardi (40′ st Rucci), Pucinelli. All. Solidoro.

CANOSA: Massari, De Gol, Cafagna, Castro (34′ st Cormio), Lamacchia, Di Piazza (43” st Mangialardi), Rotondo (32′ st Croce), Farinola, Colella, Dibenedetto (35′ st Iagulli), Lanzone (50′ st Gomes). All. De Candia.

ARBITRO: Albano di Taranto.

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UGENTO-S. MASSAFRA 2-2

RETI: 8′ pt Sergio (M), 32′ pt rig. Rivadero (U), 39′ pt Russo (M), 24′ st Aranda (U)

UGENTO: Marzo, Marchionna, Macias, Moran (20′ st Zappacosta), Aranda, Martinez, Laena, Albin Gomez, Beceiro (20′ st Scarlino), Rivadero, Boglic. All. Cimarelli.

S. MASSAFRA: Lotito, Martino (36′ pt Pavone), Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo, Brigida (33′ st Morisco), Sergio (17′ st Petruzzi), Kordic, caserta (41′ st D’Andria), Russo. All. Marasciulo.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

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POLIMNIA-SPINAZZOLA 1-2

RETI: 19′ st rig. Dellino (P), 21′ st Bonanno (S), 43′ st Stefanini (S)

POLIMNIA: De Giosa, Ungredda (42′ st Carminati), Anaclerio, Rapio, Gernone, Divittorio, Romano (29′ st Buonamico), Marasciulo, Niang (21′ pt Dellino), Signorile, Mercurio (20′ st Buonsante). All. Fumai.

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro (24′ st Ricchiuti), Zingaro, Ripanto, Erminio (24′ st Losappio), Leone (1′ st Stefanini), Colonna (21′ st Silvestri), Leigh (13′ st Ferrero), Bonanno, Ingredda. All. Di Domenico.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

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BITONTO-ATL. RACALE 0-1

RETI: 45′ pt Barbero

BITONTO: Cozzella, Catalano (44′ st Lavoratti), Cafarella, Dinielli, D’Alba, Cutrone, Napoli (24′ st Fracchiolla), Palazzo (44′ st Marzulli), Bozzi (16′ st Meliddo), Chacon, Demichele. All. Zinfollino.

ATL. RACALE: Colazo, Vitale, Pennetta (18′ st Miggiano), Pirretti, Galan, My, De Vito, Perez, Ramirez (2′ st Carrino), Barbero, Massimi (44′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.