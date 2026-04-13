PROMOZIONE/B – Ostuni e Squinzano a gonfie vele, frena il Mesagne: i tabellini della 30ª

L’Ostuni passa a Taviano e prosegue nella sua corsa in solitaria in vetta alla classifica a cinque giornate dalla fine. Tutto è ancora, comunque, aperto: lo Squinzano batte tre colpi a Putignano e resta in scia mentre perde terreno il Mesagne frenato dal Sava. Manduria, Terre di Acaya e Roca e Tricase ne approfittano per accorciare un po’ le distanze dal Mesagne che restano, comunque, importanti.

In coda cade in extremis il Matino ma l’Arboris Belli non ne approfitta facendosi battere dal fanalino di coda Trepuzzi. Male il Bagnolo e il Copertino, risale il Carovigno.

I tabellini della 30esima giornata di Promozione girone B:

TAVIANO-OSTUNI 1-4

RETI: 22′ pt e 39′ st Zolezzi (O), 32′ pt Gomez (O), 16′ st Alessandrì (T), 41′ st Bari (O)

TAVIANO: Strafella, Carrozza, Giannotti (11′ st Cavalieri), Liquori (11′ st Maruccia), Alessandrì, Fornaro, Coppola (15′ st Hoxha), Portaccio (11′ st Spinelli), Mudoni (29′ st Gennari), Castrì, Iurato. All. Costantini.

OSTUNI: Pizzaleo, Kola, Parisi (1′ st Natola), Narducci, Gomez (26′ st Fernandez), Semeraro, Thiam (13′ st Bari), Lettieri (22′ st Carlucci), Zolezzi, De Pasquale (30′ st Convertino), Sowe. All. Bruni.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

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CAROVIGNO-COPERTINO 2-0

RETI: 24′ st e 42′ st Vantaggiato

CAROVIGNO: Cervellera, Kidiera, Bardaro (23′ st Visaggio), Kaba, Zanazzi, Carbone, Lovisi (28′ st Perrone M.), Caramia (22′ pt Petracca), Turco M., Vantaggiato (43′ st Albano), Di Giulio (43′ st Turco F.). All. Frusi.

COPERTINO: Margiotta, Della Bona, M. Gueye (45′ pt Ciucci), Bruno, Sall (25′ st Greco), Leo, Lorenzo, Mazzotta, Bamba, Gueye (15′ st Frisenda), Stella, Pouye (25′ st Ciccarese). All. Olivieri.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

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MESAGNE-SAVA 0-0

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye, D’Amanzo (37′ st Ouedraogo), Ribezzi (20′ st Taveri), Gningue, Fatty (1′ st Manta Al.), De Carlo, Manta And., Ndiaye A. (32′ st Duku), Ndom. All Funaro.

SAVA: Miccoli, Neris, Carlucci, Fornaro, Galeone, Richella, Lippo, Pinto (25′ st Pisano), Gatto, Amatulli, Mirizzi. All. Malacari.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

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R. PUTIGNANO-SQUINZANO 1-3

RETI: 13′ pt Gueye (S), 34′ pt Pignataro (S), 41′ pt Libertini (S), 10′ st Fornaro (P)

R. PUTIGNANO: Loliva, Caliò F. (1′ st Eramo), Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro (31′ st Vicenti), Novelli (28′ st Casulli), D’Augenti (36′ st Di Cosola), Laera (20′ st Caliò D.), Colucci. All. Messina.

SQUINZANO: Parta, Rodriguez, Zecca, Telera, Fruci, Greco (6′ st Tarantino), Iaia, Gueye, Quarta (31′ st Cocciolo), Libertini (20′ st Bruè), Pignataro, Strambelli (36′ st Ancora). All. Frisenna.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

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LEVERANO-GINOSA 3-0

RETI: 15′ pt e 37′ pt Alemanni, 25′ pt Sanyang

LEVERANO: Bardoscia, Manca (43′ st Mastrogiovanni), Rutigliano, Valentino (32′ pt Carluccio), De Pascalis (28′ st Suppressa), Pasculli; Sanyang, Spedicato, Quarta (25′ ‘st Kalou), Alemanni, Mariano (46’ st Colao). All. Musca.

GINOSA: Njie, Mazzarano, Dimauro (1′ st Passarelli), Marsili, Ventura, Cimmarrusti, Verdano (24′ st Casuccia), Sernia, Basta (26′ st Fanelli), Faccini (38′ st Pietricola), Secka. All. Marsili.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

(US Ginosa Calcio, Domenico Ranaldo) – Il Ginosa cade a Leverano subendo tre reti nella prima frazione, ma resta comunque a debita distanza dalla zona play-out. Da salvare la buona prestazione e la consapevolezza di poter centrare la salvezza diretta nelle prossime quattro gare. Gara combattuta ed avvincente con occasioni da ambo le parti e con i padroni di casa più cinici in fase realizzativa. Partono meglio gli ospiti che al 6’ vanno vicinissimi al vantaggio: cross di Mazzarano dalla sinistra e tiro a botta sicura di Secka che trova la respinta miracolosa di Bardoscia in angolo. La replica dei padroni di casa giunge al 12’ quando Rutigliano dal limite centra il palo alla sinistra di Njie. Al 15’ l’equilibrio si spezza: azione in velocità dei padroni di casa finalizzata da un diagonale ravvicinato di Alemanni che non lascia scampo a Njie. I biancazzurri accusano il colpo ed al 25’ incassano il raddoppio per mano di Sanyang che raccoglie un cross dal fondo ed incorna sottomisura depositando la sfera nel sacco. Gli ospiti si scuotono ed al 35’ Mazzarano taglia l’area con un cross radente velenoso sul quale manca per un soffio l’appuntamento Basta. Il Leverano è sornione ed al terzo affondo va ancora a segno: corre il 37’ quando Alemanni (doppietta personale) finalizza un’azione ben manovrata con un diagonale chirurgico e preciso. Il Ginosa non ci sta ed al 41’ Secka si mette in proprio e, dopo una serpentina in area, conclude a rete trovando la grande risposta di Bardoscia. La ripresa si apre con i biancazzurri in avanti che al minuto 18 sono sfortunati quando Secka raccoglie un cross dal fondo e svetta in area con la sfera che si stampa sulla parte alta della traversa. Alla mezzora lampo del Leverano con Mariano che chiama Njie ad un intervento non facile in angolo. Passano due minuti (32’) e Casucci, dal limite, impegna severamente Bardoscia in angolo. Al minuto 36 un episodio che potrebbe far discutere: Alemanni, in area, prima colpisce la sfera con la mano e poi viene steso in area, con l’arbitro che punisce la seconda infrazione con la massima punizione. Njie, però, ipnotizza Kalou e neutralizza il tiro dal dischetto. Ultimo sussulto al 43’ quando Secka, dopo un’azione ben manovrata, conclude da distanza ravvicinata trovando Bardoscia in vena di prodezze. Ora bisogna smaltire in fretta questa sconfitta e pensare già a Domenica quando al “Miani” sarà di scena il Taviano, con l’obiettivo del riscatto per conquistare il massimo risultato utile ed avvicinare il traguardo della salvezza diretta.

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TERRE DI ACAYA E ROCA-BAGNOLO 4-0

RETI: 5′ st Baclet, 15′ st Cisternino, 25′ st Espindola, 35′ st Porpora

TERRE DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Raffin, Maraschio (10′ st Porpora), Rutigliano, Cisternino (21′ st Valentini), Espindola, Garcia (30′ st Pezzuto), Baclet (10′ st Almeyra), Piccinno (42′ st Lo Basso), Zang. All. Greco.

BAGNOLO: Provenzano (8′ st Colella), Mastria, Angelini, Cariddi, Lanciano, Abbadessa, Pasca, Mariano, Afrune (17′ st Luciano), Piscopo, Coluccia. All. Bray.

ARBITRO: Reale di Lecce.

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V. MATINO-MANDURIA 2-3

RETI: 2′ pt Siverio (MAN), 42′ pt Ciriolo (MAT), 10′ st Resta (MAT), 46′ st Cilenti (MAN), 48′ st Marchionna (MAN)

V. MATINO: Carretta; Schirosi, Dorini, Giannuzzi, Pino (1′ st Resta), De Lorenzis, Pinto, De Vito, Ciriolo, Garcia, Diop. All. Mauro.

MANDURIA: Passaseo, Caputo, De Mitri, Teixiera, Solimeno, Zizzi, Palumbo, Scialpi, Romano, Siverio (25′ st Marchionna), Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

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V. LOCOROTONDO-TRICASE 0-2

RETI: 17′ pt Maiolo, 23′ pt Caracciolo

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Simeone, Laguardia, Savoia (31′ st Palazzo), Prete, Natale J., Neglia (8′ st Diwouta), Romanazzo (8′ st Palmisano A.), Mastronardi, Natale R. (30′ st Legrottaglie). All. Calabretto.

TRICASE: Esposito, Zocco (1′ st Puzzovio), Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavaliere, Agui (20′ st De Giorgi), Desiderato (1′ st Elia), Amico (37′ st Martella L.), Manisi, Ruibal. All. Striano.

ARBITRO: Rizzi di Taranto.

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TREPUZZI-ARBORIS BELLI 1-0

RETI: 20′ st De Marco

TREPUZZI: Aguirre, Fiorentino, Durante, Dally, Ndiaye, Kamagate, Tape, Diarrassouba, De Marco (15′ st Baldassarre), Tahiara, Palmieri. All. Epifani.

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Moretti, Urrutia, Greco, Avella, Termite (10′ st Tagliente), Torrisi, Fernandez, Ferreyra, Longo. All. Calicchio.

ARBITRO: Albione di Lecce.