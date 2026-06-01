SERIE D GIRONE H

Classifica finale: Barletta 70 – Martina e Fasano 62 – Paganese 58 – Nardò e Gravina 55 – Afragolese 49 – F. Andria e Virtus Francavilla 48 – Real Normanna, Francavilla in Sinni e Manfredonia 43 – Sarnese e Nola 41 – Heraclea 38 – Pompei 34 – Ferrandina 30 – Real Acerrana (-9) 5.

Verdetti: Barletta promosso in Serie C; Paganese vincitrice dei playoff; Heraclea, Pompei (via playout), Ferrandina e Real Acerrana retrocessi in Eccellenza.

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ECCELLENZA

Classifica finale: Brindisi 86 – Bisceglie (-1) 77, Taranto e Canosa 74 – UC Bisceglie 55 – Brilla Campi 53 – N. Spinazzola 52 – Atl. Acquaviva e Toma Maglie 51 – Atl. Racale e Bitonto (-5) 44 – Galatina 43 – Taurisano e Novoli 41 – Ugento 40 – Polimnia 31 – Gallipoli (-1) 27 – S. Massafra (-10) 26 Virtus Mola 13 (Foggia Incedit ritirato a febbraio e radiato).

Verdetti: Brindisi promosso in Serie D; Bisceglie promosso in Serie D da vincitore della Coppa Italia Dilettanti; (Taranto in finale negli spareggi nazionali contro il Gladiator); Ugento (via playout), Polimnia, Gallipoli, S. Massafra e Virtus Mola retrocesse in Promozione.

(È ancora pendente presso il Collegio di Garanzia del Coni il giudizio sul Massafra; l’udienza è fissata per il 5 giugno).

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PROMOZIONE GIRONE A

Classifica finale: Soccer Trani 85 – San Marco 67 – Cosmano Sport 62 – Virtus Palese 61 – Molfetta e Don Uva 50 – San Severo 48 – Norba Conversano 45 – Corato 44 – Borgorosso Molfetta e Atl. Gargano 43 – Noicattaro e Virtus Bisceglie 42 – Lucera, Rinascita Rutiglianese e Real Siti 39 – Atl. Apricena 36 – Virtus Andria 14.

Verdetti: Soccer Trani promosso in Eccellenza; Cosmano Sport vincitore dei playoff; Rinascita Rutiglianese, Real Siti (via playout), Atl. Apricena e Virtus Andria retrocesse in Prima Categoria.

PROMOZIONE GIRONE B

Classifica finale: Ostuni 84 – Squinzano 79 – Mesagne 74 – Manduria (-1) 67 – Atl. Tricase 66 – Terre di Acaya e Roca 62 – F. Taviano 52 – Sava Sava 49 – Leverano (-3) 47 – Real Putignano 42 – Ginosa 41 – Arboris Belli 38 – Virtus Matino 37 – Virtus Locorotondo 35 – Carovigno 33 – Copertino 24 – Polis Bagnolo 18 – Trepuzzi (-1) 7.

Verdetti: Ostuni promosso in Eccellenza; Squinzano vincitore dei playoff; Carovigno (via playout), Copertino, Polis Bagnolo e Trepuzzi retrocesse in Prima Categoria.

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PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Classifica finale: Triggiano e Ideale Bari 58 – Passion Sport Manfredonia 52 – Etra Barletta 44 – Troia 43 – Real Olimpia Terlizzi 37 – Audace Cagnano 30 – Bitetto 28 – Real Zapponeta 27 – Olimpia Bitonto e Uniti per Cerignola 22 – San Giovanni Rotondo 16 – Molfetta Sportiva (-1) 0.

Verdetti: Ideale Bari promosso in Promozione (dopo spareggio con il Triggiano); Triggiano vincitore dei playoff; San Giovanni Rotondo (via playout) e Molfetta Sportiva retrocesse in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

Classifica finale: Manduria FC 64 – San Vito 40 – Latiano 39 – Cedas Avio Brindisi 36 – Pol. Noci 33 – Soccer Team Fasano, Don Bosco Manduria e Giovani Cryos 32 – Real Mottola 31 – FC Capurso 30 – FC Santeramo 25 – RS Crispiano 23 – Avanti Altamura 11.

Verdetti: Manduria FC promosso in Promozione; Latiano vincitore dei playoff; G. FC Santeramo (via playout) e Avanti Altamura retrocessi in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

Classifica finale: Ruffano 71 – Virtus Erchie 69 – Pol. Galatone e C.D. Avetrana 51 – Virtus San Pancrazio 47 – Capo di Leuca 35 – Atl. Carmiano Magliano 31 – Supersano 29 – San Pietro Vernotico e Real Cellino 27 – Soccer Dream Parabita 25 – Giallorossi Aradeo 23 – Poggiardo 91 20 – Veglie (-1) 6.

Verdetti: Ruffano promosso in Promozione; Virtus Erchie vincitore dei playoff; Poggiardo 91 (via playout) e Veglie retrocessi in Seconda Categoria.

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Classifica finale: Pol. Trani 70 – AC Monte 52 – Virtus Sammarco 50 – Soccer Ruvo 48 – Eagles Bisceglie 43 – RH Sannicandro G. 41 – Elce (-1) 37 – Marconi Ischitella 36 – GC San Severo 34 – Virtus Molfetta 33 – Sant’Agata di Puglia 29 – Real San Giovanni 21 – Audace Ascoli Satriano 13 – Real Rodi Garganico (-2) 4.

Verdetti: Pol. Trani promosso in Prima Categoria; AC Monte vincitore dei playoff; Real Rodi Garganico retrocesso in Terza Categoria.

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Classifica finale: La Bari Sportiva 66 – Atl. Palagiano e Atl. Pezze 62 – Real Sannicandro 57 – Pro Gioia 54 – Monospolis 50 – Pro Massafra 43 – TAF Ceglie M. 37 – KC Conversano 31 – Dimateam 29 – F. Castellaneta 27 – Academy Giovinazzo 21 – Azzurri Castellana, Fasano, G. Palagianello 20.

Verdetti: La Bari Sportiva promosso in Prima Categoria; Atl. Palagiano vincitore dei playoff; Fasano (dopo spareggio) retrocesso in Terza Categoria.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

Classifica finale: Kalè Polis Gallipoli 70 – Soleto 66 – C.D. Melissano 64 – San Giorgio e C.D. Poggiardo 56 – Spongano 53 – Carosino 52 – Presicce Acquarica 39 – San Donaci, SG Surbo 32 – Olympique Lecce 26 – Monteiasi 22 – Pol. Martius 20 – Real Neviano 15 – VS Torchiarolo 3.

Verdetti: Kalè Polis Gallipoli promosso in Prima Categoria; Soleto vincitore dei playoff; VS Torchiarolo retrocesso in Terza Categoria.

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TERZA CATEGORIA BARI

Classifica finale: F. Acquaviva 66 – F. Adelfia 65 – Pugliese 56 – Liberty Bari 50 – Atl. Bisceglie 44 – Bisceglie Next Gen e Trani 40 – New Carpediem 29 – NT Cellamare 22 – Fulgor Molfetta (-1) 21 – Real Molfetta 20 – Borgovilla 14 – Warriors Calcio Bari 10.

Verdetti: F. Acquaviva promosso in Seconda Categoria; F. Adelfia vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA FOGGIA

Classifica finale: Virtus Calcio Foggia 53 – Atl. Foggia 46 – Herdonia 45 – Trinitapoli 44 – Real Vico 36 – Joga Bonito Foggia 24 – Audax San Severo, Peschici (-1) 17 – Virtus Carpino 15 – Orta Nova 14 – Bovino (-9) -8.

Verdetti: Virtus Calcio Foggia promossa in Seconda Categoria; Atl. Foggia vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA BRINDISI

Classifica finale: Hyria 52 – Oria 42 – atl. Martina, Leporano 28 – Virtus Latiano, Paradiso 25 – Real San Pietro Vernotico 21 – Casale 20 – U. Grottaglie 12 – Sporting Latiano 2.

Verdetti: Hyria promosso in Seconda Categoria; Oria vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA LECCE

Classifica finale: Soccer Veglie 58 – Alixias 45 – atl. Copertino e V. Collepasso 41 – Merine 40 – Kick Off academy e Lizzanello 38 – Seclì 27 – Salento Soccer Academy 24 – Calimera 15 – S. Guagnano 12 – Club Salento Lecce 1.

Verdetti: Soccer Veglie promosso in Seconda Categoria; Alixias vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA MAGLIE

Classifica finale: GC Muro 51 – Palmariggi 50 – Virtus Neviano 41 – Atl. Salve 39 – LM Scorrano 36 – Cutrofiano A. Manco 30 – Armando Picchi Specchia 19 – Choriana 18 – Andrano Castiglione 17 – Sannicola (-1) 9 – Atl. Melpignano 3.

Verdetti: GC Muro promosso in Seconda Categoria; Palmariggi vincitore dei playoff.