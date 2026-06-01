LECCE – Addio Corvino: mercoledì la verità in conferenza stampa. Via al toto-nomi per il suo sostituto

La notizia che tutti i tifosi giallorossi aspettavano e, al contempo, in qualche modo “temevano” adesso ha una data e un luogo ufficiali. Mercoledì 3 giugno, alle ore 10, le sale del Mercure Hotel President di Lecce ospiteranno un incontro con i media che si preannuncia storico. Al tavolo dei relatori siederanno il presidente Saverio Sticchi Damiani e il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino. Sarà il momento della verità, l’occasione per fare chiarezza dopo una settimana a dir poco convulsa, in cui le immagini della festa per la storica quarta salvezza consecutiva in Serie A sono state improvvisamente oscurate da un fulmine a ciel sereno: l’annuncio dell’addio del direttore di Vernole.

Quello di Corvino è apparso come un congedo definitivo, o forse un arrivederci, arrivato proprio mentre la piazza celebrava l’ennesimo miracolo sportivo frutto del suo quotidiano e certosino lavoro di scouting. Un’uscita di scena che ha colto di sorpresa la stessa presidenza e l’intero consiglio d’amministrazione, spiazzati dai tempi e dalle modalità di una scelta che il dirigente meditava probabilmente già da diversi mesi. Difficile ipotizzare un clamoroso dietrofront dell’ultimo minuto; la sensazione condivisa è che la decisione sia irrevocabile e che mercoledì Corvino traccerà il bilancio definitivo del suo quinquennio d’oro nel Salento.

Il giorno dopo il grande scossone, il club è costretto a guardare avanti e a ridisegnare l’organigramma tecnico. Sebbene Sticchi Damiani abbia fatto un estremo tentativo di mediazione per trattenere il direttore, la ricerca di un nuovo uomo mercato è diventata la priorità assoluta. La soluzione più immediata e naturale si trova già tra le mura di casa e risponde al nome di Stefano Trinchera. Il direttore sportivo salentino ha ancora due anni di contratto e ha condiviso ogni singola operazione al fianco di Corvino, che lo volle fortemente a Lecce. Al momento Trinchera non ha ancora avuto colloqui ufficiali con i vertici societari ed è alla finestra per capire le prossime mosse del club. Non è esclusa una risoluzione consensuale qualora decidesse di seguire Corvino in una nuova avventura professionale, dato che in molti scommettono che il grande ex non rimarrà fermo a lungo, spinto dal desiderio di trovare nuovi stimoli e contesti in cui sentirsi pienamente valorizzato.

Nel frattempo, nel dietro le quinte del calciomercato, si valuta un ventaglio di profili per la successione. Sembra essere già tramontata l’ipotesi legata a Sean Sogliano, destinato a rinnovare il proprio accordo con l’Hellas Verona dove gode della totale fiducia dell’ambiente. Resta vivo l’interesse per figure emergenti come Matteo Lovisa, reduce da una straordinaria stagione alla Juve Stabia culminata con i playoff di Serie B. Sul giovane dirigente si registra però la forte concorrenza di club di categoria cadetta come Modena e SudTirol, oltre al sondaggio del Cagliari. Più esperto il profilo di Ciro Polito, che ha sfiorato la massima serie portando il Catanzaro alla finalissima playoff. Infine, tra i direttori sportivi attualmente liberi da vincoli contrattuali, spicca il nome di Frederic Massara, reduce dall’esperienza alla Roma e con un prestigioso passato internazionale tra Milan e Rennes. Tutti scenari in divenire, che troveranno le prime risposte ufficiali nella cruciale conferenza di mercoledì mattina.