SERIE A, B e C – Riepilogo, classifiche finali e verdetti 2025/26
SERIE A
Classifica finale: Inter 87 – Napoli 76 – Roma 73 – Como 71 – Milan 70 – Juventus 69 – Atalanta 59 – Bologna 56 – Lazio 54 – Udinese 50 – Sassuolo 49 – Torino e Parma 45 – Cagliari 43 – Fiorentina 42 – Genoa 41 – Lecce 38 – Cremonese 34 – Verona 21 – Pisa 18.
Verdetti Serie A: Inter campione d’Italia; Inter, Napoli, Roma e Como in Champions League; Milan e Juventus in Europa League; Atalanta in Conference League; Cremonese, Verona e Pisa retrocesse in Serie B.
SERIE B
Classifica finale: Venezia 82 – Frosinone 81 – Monza 76 – Palermo 72 – Catanzaro 59 – Modena 55 – Juve Stabia 51 – Avellino 49 – Mantova, Padova, Cesena 46 – Carrarese, Sampdoria 44 – Entella 42 – Empoli, Sudtirol 41 – Bari 40 – Reggiana 37 – Spezia, Pescara 35.
Verdetti Serie B: Venezia, Frosinone (direttamente) e Monza (via playoff) promosse in Serie A; Bari (via playout), Reggiana, Spezia e Pescara (direttamente) retrocesse in Serie C.
SERIE C
GIRONE A
Classifica finale: LR Vicenza 89 – Brescia 69 – Renate, Lecco 64 – Trento 63 – Cittadella 59 – Lumezzane 56 – Alcione Milano 55 – Arzignano 53 – Giana Erminio 52 – Albinoleffe 50 – Inter U23 48 – Novara 47 – Pro Vercelli 46 – Ospitaletto 45 – Pergolettese 41 – Dolomiti Bellunesi 40 – Virtus Verona 25 – Pro Patria 23 – Triestina (-24) 12.
GIRONE B
Classifica finale: Arezzo 80 – Ascoli 77 – Ravenna 73 – Campobasso (-2) 59 – Juventus Next Gen 53 – Pianese e Pineto 50 – Gubbio e Ternana (-5) 48 – Vis Pesaro 46 – Livorno 43 – Forlì e Carpi 40 – Perugia e Guidonia Montecelio 38 – Sambenedettese 37 – Torres 36 – Bra 32 – Pontedera 20.
GIRONE C
Classifica finale: Benevento 82 – Catania 70 – Salernitana 69 – Cosenza 67 – Casertana 66 – Crotone 61 – Monopoli e Casarano 56 – A. Cerignola 54 – Potenza 49 – Atalanta U23 e Team Altamura 45 – Latina e Cavese 42 – AZ Picerno 40 – Sorrento 39 – Giugliano 37 – Foggia 27 – Siracusa (-1) 26 – Trapani (-25) 24.
Verdetti Serie C: LR Vicenza, Arezzo e Benevento (direttamente) promosse in Serie B; finale playoff Brescia-Ascoli (2 e 7 giugno, chi vince va in B); Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Foggia, Siracusa, Trapani (direttamente), Bra (via playout) retrocesse in Serie D.