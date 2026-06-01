SECONDA CATEGORIA/C – Soleto campione dei playoff, Melissano sconfitto con onore:

Il Soleto si laurea campione dei playoff di Seconda Categoria girone C e si candida ad un posto per il ripescaggio in Prima.

Ieri pomeriggio, davanti agli spalti gremitissimi del “Carlo e Alessio Miceli” e con una notevole partecipazione anche della tifoseria ospite, i giallorossi hanno avuto la meglio sul Melissano battendolo per 1-0 grazie a un gol di Stifani sul finire del primo tempo, abile a girarsi in area col sinistro e a infilare il pallone all’angolino destro.

In Prima Categoria ci è andato di diritto la Kalè Polis Gallipoli, vincitrice della stagione regolare staccando proprio Soleto e Melissano, che salgono idealmente sul podio del torneo.

Soleto e Melissano sono, rispettivamente, la migliore dei tre gironi tra le vincenti dei playoff e la migliore tra i tre gironi tra le perdenti della finale playoff. Il Soleto ha una media punti di 2,35, maggiore rispetto a quelle dell’AC Monte (girone A, 2,00) e dell’Atletico Palagiano (girone B, 2,21). Dal canto suo, il Melissano ha una media punti di 2,28, maggiore di quella della Virtus Sammarco (A, 1,92) e dell’Atletico Pezze (2,21).

La classifica per l’eventuale ammissione al campionato di Prima Categoria posizione al primo posto le società vincenti dei playoff (la classifica sarà redatta calcolando la media punti, essendo il girone A composto da 14 squadre contro le 15 del B e C); al secondo gradino le perdenti in finale playoff; al terzo le perdenti in semifinale playoff; al quarto le non partecipanti alle semifinali playoff per la regola dei sette punti.