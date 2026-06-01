ECCELLENZA – Taranto, la corsa verso la Serie D continua: Apice superato, l’ultimo scoglio è il Gladiator

Il Taranto conquista una sofferta qualificazione alla finale dei playoff, dove affronterà il Gladiator, nonostante la sconfitta per 2-1 patita sul campo dell’Apice. A garantire il passaggio del turno ai rossoblù di mister Danucci è il successo per 3-1 ottenuto nella gara d’andata, al termine di un match di ritorno rivelatosi estremamente complicato.

In avvio di partita i padroni di casa si mostrano subito aggressivi e beneficiano di un calcio di rigore per un fallo di Di Paolantonio; dal dischetto Mincione si fa però ipnotizzare dall’estremo difensore tarantino Mastrangelo, che neutralizza il penalty. Scampato il pericolo, il Taranto prende in mano il pallino del gioco e crea diverse occasioni da rete con Vukoja e due volte con Losavio, oltre a un tentativo di Aguilera. Nel momento migliore degli ionici, l’arbitro concede un secondo rigore all’Apice per un intervento falloso di Marino su Potenza: dagli undici metri Colarusso non sbaglia e firma l’1-0.

Nella ripresa il Taranto mantiene un possesso palla sterile che non soddisfa Danucci, e al 12′ subisce il raddoppio dell’Apice con Schinnea, lasciato colpevolmente indisturbato in area. Il tecnico rossoblù corre ai ripari inserendo forze fresche, mentre Loiodice tenta di scuotere i compagni con una conclusione potente. La pressione del Taranto si fa incessante: al 31′ viene annullato un gol per fuorigioco e al 35′ una rete di testa di Guastamacchia subisce la stessa sorte per un fallo in area. La mossa decisiva di Danucci arriva con l’ingresso di Trombino per Losavio; proprio il neoentrato, al terzo minuto di recupero, trova la zampata vincente che fissa il risultato sul 2-1 e libera la gioia dei ionici. Nel post-gara Danucci elogia la reazione dei suoi ma critica duramente l’arbitraggio, definendolo pessimo e condizionato dai comunicati emessi dall’Apice prima della partita.

—

IL TABELLINO

Apice (BN), stadio “Perriello-Zampelli”

domenica 31.05.2026, ore 16

Playoff nazionali Eccellenza, ritorno semifinale

APICE-TARANTO 2-1

RETI: 39′ pt Colarusso (A), 12′ st Schinnea (A), 48′ st Trombino (T)

APICE: Fusco, Potenza, Urciuoli (32′ st Mercaldo), Evangelista, Paolillo, Perretta, Pesce (43′ st Ruggiero), Mincione, Romeo (20′ st Onesto), Colarusso, Schinnea. All. Cioffi.

TARANTO: Mastrangelo, Rizzo, Guastamacchia, Delvino, De Rosa, Di Paolantonio, Marino, Vukoja (13′ st Russo), Loiodice (51′ st Incerti), Losavio (33′ st Trombino), Aguilera (13′ st Zampa). All. Danucci.

ARBITRO: Conti di Prato.

NOTE: Al 5′ Mastrangelo (T) para un rigore di Mincione (A).