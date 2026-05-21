SECONDA CATEGORIA/C – Melissano in finale playoff contro il Soleto, Garofalo: “Merito dei ragazzi e di questa società”

Il Melissano ferma la corsa del Soleto, vincente nelle ultime 15 partite consecutive, e strappa il biglietto per la finale playoff di Seconda Categoria girone C. E sarà proprio il Soleto l’avversario da affrontare nuovamente. Sia la sede, sia la data sono però ancora da ufficializzare per via di un ricorso del Melissano (ancora pendente) riguardo la partita giocata a Presicce-Acquarica lo scorso 9 aprile e finita 3-2. Oggetto del contendere è una delle due porte, ritenuta, dai ricorrenti, di altezza minima non regolamentare. Il Giudice di primo grado ha respinto l’istanza del Melissano che però ha presentato appello, in calendario per il 25 maggio. L’eventuale accoglimento delle tesi del club del presidente Gianni Piscopiello permetterebbe ai biancoblù di giocare la finale in casa anziché a Soleto, scavalcando gli avversari in classifica.

“Ero tranquillissimo prima della partita col Soleto – afferma il capitano del Melissano, Aldo Garofalo, assente per squalifica – perché ho visto ragazzi entrati in campo determinati. Il Melissano è cresciuto tantissimo dall’inizio di questo campionato e c’è un perché. Non ci aspettavamo un campionato così di vertice, ma col lavoro di mister Bianco sapevamo che saremmo arrivati lì. Non forse ad una finale playoff, ma sicuramente fare bene o entrare nella griglia dei playoff era il nostro obiettivo. Non è da meno la società, che ha investito parecchio per darci una struttura dato che da quest’anno abbiamo avuto il ristrutturato campo sportivo comunale, un fiore all’occhiello del Basso Salento. Meriti a questi ragazzi e a questa società che ha fatto tanto”.

Sul gruppo-squadra: “Non faccio alcun nome in particolare ma dico solo grazie ad alcuni ragazzi che sono stati utilizzati di meno, permettendoci comunque di allenarci al massimo durante la settimana, dato che eravamo almeno 23 o 24 fissi”.

Sul Soleto, prossimo avversario in finale: “In tempi non sospetti, quando mi fu chiesto parere sulle avversarie, citai il Soleto non solo per i nomi che compongono la rosa, ma perché hanno dimostrato di essere una squadra di categoria. Hanno avuto un inizio non brillante, ma poi si sono rivelati fortissimi. Non ci facciamo ingannare da questo risultato: il Soleto che abbiamo visto al ‘Brandolino’ non sarà di sicuro quello che vedremo in finale. È la migliore squadra dopo il Kalè Polis Gallipoli per quanto visto, soprattutto come rosa“.

Infine, un parere sul KP Gallipoli, campione del girone C: “Sono amici, alcuni li conosco non bene ma benissimo, come mister Botrugno che merita tantissimo questa vittoria. Un plauso ai loro dirigenti, il Gallipoli ha meritato di vincere il campionato e grazie al Poggiardo, al Soleto e al San Giorgio Ionico che hanno tenuto aperto il campionato. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per star dietro a loro”.