LECCE – Febbre Via del Mare: stadio sold-out per il Genoa. E l’arbitro è Doveri, l’uomo del destino di Monza

La marcia di avvicinamento al decisivo scontro salvezza contro il Genoa fa registrare un entusiasmo travolgente in tutta la provincia: l’U.S. Lecce ha infatti ufficializzato il sold out dello stadio Via del Mare per la sfida di domenica sera. Un dato che conferma come il popolo giallorosso risponderà presente in massa per trascinare la squadra verso l’ultimo sforzo stagionale, colorando l’impianto in ogni ordine di posto.

Sul fronte del rettangolo verde, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo di Martignano per una nuova sessione di lavoro agli ordini di Eusebio Di Francesco. Le notizie dall’infermeria regalano un piccolo sorriso a metà: se Berisha, Sottil (non recuperabili) Banda e Pierotti sono ancora costretti a seguire un programma di lavoro strettamente differenziato, si registra il rientro parziale in gruppo di Ylber Ramadani, che prova a stringere i denti per la battaglia di domenica. Il programma degli allenamenti proseguirà domani mattina con una nuova seduta sempre sul prato di Martignano.

A rendere l’attesa ancora più suggestiva è la designazione arbitrale. La direzione dell’incontro è stata infatti affidata a Daniele Doveri di Roma 1, un fischietto che in questa stagione ha vestito i panni del vero e proprio portafortuna per il Lecce, avendo diretto le due pesantissime e vittoriose trasferte di Parma e Pisa.

Il nome di Doveri, però, evoca soprattutto una delle pagine più epiche, drammatiche e dolci della storia recente del club: fu proprio l’arbitro capitolino a dirigere quello storico Monza-Lecce 0-1 del maggio 2023, la partita che decretò la salvezza matematica dei giallorossi grazie al calcio di rigore trasformato da Lorenzo Colombo (atteso anche lui al “Via del Mare” domenica sera) al centesimo minuto di gioco, arrivato pochissimi minuti dopo il miracoloso penalty parato da Wladimiro Falcone a Gytkjaer. Un incrocio del destino che tutto il Salento spera possa rivelarsi benevolo ancora una volta.