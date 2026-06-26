DILETTANTI – Ripescaggi e prima bozza organici: le classifiche 2025/26

Chiusa ufficialmente la stagione sportiva 2025/26, (Leggi QUI i VERDETTI), la Lnd Puglia ha diramato le classifiche degli eventuali ripescaggi suddivise per ogni categoria.

PROMOZIONE per un eventuale ripescaggio in Eccellenza: 1. Ugento (miglior perdente playout Eccellenza); 2. Squinzano (miglior vincente playoff Promozione); 3. Polimnia (seconda miglior perdente playout/non partecipante per regola 7 punti); 4. Cosmano Sport Foggia (peggior vincente playoff Promozione); 5. Città di Gallipoli (terza miglior perdente playout/non partecipante per regola 7 punti).

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. San Marco; 2. Mesagne; Perdenti semifinali playoff: 1. Virtus Palese. Non partecipanti alle semifinali playoff per la regola dei 7 punti: 1. Manduria; 2. Atl. Tricase; 3. Molfetta.

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PRIMA CATEGORIA per un eventuale ripescaggio in Promozione: 1. Trianum (miglior vincente finali playoff); 2. Virtus Erchie; 3. Latiano.

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. S. Vito; 2. Passionsport Manfredonia; 3. Città di Avetrana. Perdenti semifinali playoff: 1. Pol. Galatone; 2. Cedas Avio Brindisi. Non partecipanti alle semifinali playoff per distacco uguale o maggiore di sette punti: 1. Etra Barletta; 2. Virtus San Pancrazio; 3. GS Troia; 4. Pol. Noci.

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SECONDA CATEGORIA per un eventuale ripescaggio in Prima: 1. Calcio Soleto (miglior vincitrice playoff); 2. Atl. Palagiano; 3. Accademia Calcio Monte.

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. Città di Melissano; 2. Atl. Pezze; 3. Virtus Sammarco. Perdenti semifinali playoff: 1. Real Sannicandro; 2. Soccer Ruvo. Non partecipanti alle semifinali playoff per la regola dei sette punti: 1. San Giorgio; 2. Città di Poggiardo; 3. Pro Gioia; 4. Eagles Bisceglie.

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TERZA CATEGORIA per un eventuale ripescaggio in Seconda: 1. Oria Calcio (miglior vincitrice playoff per anzianità federale); 2. Palmariggi; 3. Atletico Foggia; 4. Footbalite Adelfia; 5. Alixias.

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. Herdonia Calcio; 2. Asd Pugliese; 3. Atl. Salve; 4. Virtus Collepasso; 5. Leporano Soccer. Perdenti semifinali playoff: 1. Atl. Martina; 2. Atl. Copertino; 3. Virtus Neviano; 4. Liberty Bari; 5. Trinitapoli; 6. Merine. Non partecipanti alle semifinali playoff per la regola dei sette punti: 1. Real Vico; 2. Atl. Bisceglie; 3. Virtus Latiano; 4. Lorenzo Mariano Scorrano.

Esaurite le classifiche di ripescaggio, gli eventuali altri posti disponibili saranno assegnati, previa domanda delle rispettive società, tenendo conto di questi criteri: 1. Società retrocesse al campionato inferiore: secondo posizione di classifica e anzianità federale; 2. Società non aventi diritto o non rientranti tra le primarie graduatorie di merito: posizione di classifica, anzianità federale e miglior punteggio in Coppa Disciplina 2025/26.

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ORGANICI

ECCELLENZA (18 squadre): 1. A. Toma Maglie; 2. Atl. Acquaviva; 3. Atl. Racale; 4. Bitonto; 5. Brilla Campi; 6. Canosa; 7. Galatina; 8. Novoli; 9. Nuova Spinazzola; 10. Ostuni; 11. Taranto; 12. Taurisano; 13. UC Bisceglie; 14. Vigor Trani; 15 X; 16 X; 17 X; 18 X.

PROMOZIONE (32 squadre): 1. Arboris Belli; 2. Atletico Gargano; 3. Atletico Tricase; 4. Borgorosso Molfetta; 5. Città di Gallipoli; 6. Corato; 7. Cosmano Sport Foggia; 8. Don Uva; 9. FC Manduria; 10. F. Taviano; 11. Ginosa; 12. Ideale Bari; 13. Leverano; 14. Lucera; 15. Manduria Sport; 16. Mesagne; 17. Molfetta Calcio; 18. Noicattaro; 19. Norba Conversano; 20. Polimnia; 21. Real Putignano; 22. Ruffano; 23. San Marco; 24. San Severo; 25. Sava; 26. Soccer Massafra; 27, Squinzano; 28. Terre di Acaya e Roca; 29. Ugento; 30. Virtus Bisceglie; 31. Virtus Locorotondo; 32. Virtus Matino; 33. Virtus Mola; 34. Virtus Palese.

PRIMA CATEGORIA: 1. Atl. Apricena; 2. Atl. Carmiano Magliano; 3. Audace Cagnano; 4. Bitetto; 5. San Pietro Vernotico; 6. Trianum; 7. Canusium; 8. Capo di Leuca; 9. Cedas Avio Brindisi; 10. Città di Avetrana; 11. Città di Carovigno; 12. Copertino; 13. Cursi; 14. Don Bosco Manduria; 15. Etra Barletta; 16. FC Capurso; 17. Giallorossi Aradeo; 18. Giovani Cryos; 19. Kalè Polis Gallipoli; 20. La Bari Sportiva; 21. Latiano; 22. Olimpia Bitonto; 23. Passionsport Manfredonia; 24. Polis Bagnolo; 25. Polisportiva Galatone; 26. Polisportiva Noci; 27. Polisportiva Trani; 28. Ragazzi Sprint Crispiano; 29. Real Cellino; 30. Real Mottola: 31. Real Olimpia Terlizzi; 32. Real Siti; 33. Real Zapponeta; 34. Rinascita Rutiglianese; 35. S. Vito; 36. Soccer Dream Parabita; 37. Soccer Team Fasano; 38. Supersano; 39. GS Troia; 40. Uniti per Cerignola; 41. Virtus Erchie; 42. Virtus San Pancrazio.

SECONDA CATEGORIA: 1. Academy Giovinazzo; 2. AC Monte; 3. Atl. Palagiano; 4. Atl. Pezze; 5. Audace Ascoli Satriano; 6. Avanti Altamura; 7. Azzurri Castellana; 8. Carosino; 9. C. Soleto; 10. Città di Melissano; 11. Città di Poggiardo; 12. Dimateam; 13. Eagles Bisceglie; 14. Elce; 15. F. Acquaviva; 16. FC Santeramo; 17. Fortitudo AD; 18. GC Muro; 19. GC San Severo; 20. G. Palagianello; 21. Hyria Calcio; 22. Kids Club Conversano; 23. Pol. Marconi Ischitella; 24. Melpignano; 25. Molfetta Sportiva; 26. Monospolis; 27. Monteiasi; 28. Poggiardo 91; 29. Pol. Martius; 30. Presicce Acquarica; 31. Pro Gioia; 32. Pro Massafra; 33. Real Neviano; 34. Real San Giovanni; 35. Real Sannicandro; 36. Redheart Sannicandro Garganico; 37. San Donaci; 38. San Giorgio; 39. San Giovanni Rotondo; 40. Sant’Agata di Puglia; 41. Soccer Green Surbo; 42. Soccer Ruvo; 43. Soccer Veglie; 44. Spongano; 45. TAF Ceglie Messapica; 46. Veglie; 47. Virtus Calcio Foggia; 48. Virtus Molfetta; 49. Virtus Sammarco.

TERZA CATEGORIA BARI: 1. Footbalite Adelfia; 2. Fulgor Molfetta; 3. Liberty Bari; 4. New Team Cellamare; 5. Next Club; 6. Asd Pugliese; 7. Real Molfetta; 8. Warriors Calcio Bari.

TERZA CATEGORIA BRINDISI: 1. Casale Calcio; 2. Asd Fasano; 3. Oria Calcio; 4. Asd Paradiso; 5. Real San Pietro Vernotico; 6. Sporting Latiano; 7. Valesio Sport Torchiarolo; 8. Virtus Latiano.

TERZA CATEGORIA FOGGIA: 1. Atl. Foggia; 2. Audax San Severo; 3. Bovino; 4. Herdonia; 5. Joca Bonito Foggia; 6. Orta Nova; 7. Peschici; 8. Real Rodi Garganico; 9. Real Vico; 10. Virtus Carpino.

TERZA CATEGORIA TRANI: 1. Atl. Bisceglie; 2. Borgovilla CS; 3. New Carpediem Sport Barletta; 4. Next Gen Bisceglie; 5. Asd Trani; 6. Trinitapoli.

TERZA CATEGORIA LECCE: 1. Alixias; 2. Atl. Copertino; 3. Calimera; 4. Club Salento Lecce; 5. Kick Off Academy; 6. Lizzanello; 7. Merine; 8. Salento Soccer Academy; 9. Seclì; 10. Soccer Guagnano; 11. Virtus Collepasso.

TERZA CATEGORIA MAGLIE: 1. Andrano Castiglione; 2. Armando Picchi Specchia; 3. Atl. Melpignano; 4. Atl. Salve; 5. Cutrofiano A. Manco; 6. Choriana; 7. Lorenzo Mariano Scorrano; 8. Palmariggi; 9. Sannicola; 10. Virtus Neviano.

TERZA CATEGORIA TARANTO: 1. Atl. Martina; 2. Leporano; 3. United Grottaglie.