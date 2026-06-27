LECCE – Conferme e qualche novità: lo staff tecnico a disposizione di mister Di Francesco per il 2026/27

Ci sono novità nello staff tecnico del Lecce che coadiuverà mister Eusebio Di Francesco nella prossima stagione.

La nuova squadra di collaboratori del tecnico abruzzese sarà la seguente:

Allenatore in seconda: Giampiero Pinzi

Collaboratore Tecnico: Stefano Romano

Collaboratore Tecnico: Nicola Caccia

Preparatore Atletico: Massimo Neri

Preparatore Atletico: Andrea Disderi

Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci

Preparatori dei Portieri: Lello Senatore

Preparatori dei Portieri: Luigi Sassanelli

Match Analyst: Igor Graziani

Dunque, Fabrizio Del Rosso, storico vice di Marco Baroni e vice di Di Francesco nella scorsa stagione, nella quale il Lecce ha subito otto gol in meno rispetto alla precedente annata, non collaborerà più con l’allenatore giallorosso. Al suo posto ci sarà Giampiero Pinzi, promosso vice allenatore (l’anno scorso era un collaboratore tecnico). Per Del Rosso, quella appena chiusa è la seconda stagione col Lecce dopo l’annata 2021/22. Per Pinzi, invece, si tratta della terza stagione da vice allenatore: lo era stato anche nel 2021/22 con l’Udinese e nel 2022/23 col Verona (sempre secondo di Gabriele Cioffi).

Una conferma e una mezza novità nel quadro dei collaboratori tecnici: confermato Nicola Caccia, promosso a collaboratore tecnico Stefano Romano che, l’anno scorso, rivestiva il ruolo di match analyst.

Due conferme e una novità nel quadro dei preparatori atletici: ci saranno ancora Massimo Neri e Michele Sancucci (per il recupero degli infortunati), oltre a Andrea Disderi, alla sesta esperienza da responsabile della condizione fisica in un club professionistico dopo quelle passate alla Virtus Entella (2010/11-2014/15), Mantova (2015/16-2016/17), Pro Patria (2019/20), Virtus Entella (2021/22) e Venezia (2022/23-2024/25) e alla Primavera della Sampdoria. Disderi, dunque, era al Venezia nel penultimo campionato di Serie A sotto la guida di Di Francesco.

Conferme per i preparatori dei portieri che, anche quest’anno, saranno Lello Senatore e Luigi Sassanelli mentre l’ultima novità arriva per il ruolo di match analyst, quest’anno a carico di Igor Graziani già capo del settore alla Virtus Entella per diverse stagioni e collaboratore anche della federazione.