MOTORI – Scorrano ospita la prima edizione del Rally delle Luminarie: il programma e gli iscritti

C’è grande fermento a Scorrano per la prima edizione del Rally delle Luminarie: la manifestazione entra in scena già dalle prossime ore.

Presentato giovedì scorso nella sede della Camera di Commercio di Lecce alla presenza del presidente Mario Vadrucci, del vice presidente della Regione Puglia Cristian Casili e di numerose autorità, prende ufficialmente il via questa sera a Scorrano, la capitale mondiale delle luminarie che ospita il quartier generale dell’evento.

Il programma comprende quattro competizioni distinte: il 1° Rally delle Luminarie per vetture moderne, il 1° Rally Storico delle Luminarie, il Salento Historic Regularity Rally e il Raduno Autostoriche con itinerari turistici e culturali. La manifestazione è candidata a entrare nel calendario dei Grandi Eventi sportivi della Regione Puglia.

In serata, a partire dalle 21:30, Piazza Municipio ospiterà la presentazione degli equipaggi, seguita da una prova di regolarità riservata alle auto storiche nel centro storico. Prima, alle ore 20, presso il Palazzo Ducale Guarini, è in programma la firma di un protocollo d’intesa con gli organizzatori del “Rally di Santa Domenica” in Croazia, primo passo di un gemellaggio internazionale che si completerà a novembre. La serata coincide inoltre con l’intronizzazione di Santa Domenica, che apre ufficialmente la novena verso la festa patronale del 5, 6 e 7 luglio.

Domani, domenica 28 giugno, scatta la gara vera e propria, con partenza da Scorrano e parco assistenza allo stadio comunale di Maglie. Saranno 41 i concorrenti iscritti, 30 dei quali impegnati nella gara per vetture moderne. Due le prove speciali, ciascuna ripetuta tre volte: la “Pozzelle – SARA assicurazioni” tra Zollino e Martano, di carattere medio-lento, e la “Parco dei Paduli – Autosat” a Scorrano, percorso misto con tratto sterrato e due chicane. La gara attraverserà i comuni di Maglie, Zollino, Martano, Cannole, Bagnolo, Muro Leccese, San Cassiano e Botrugno.

Per la vittoria assoluta, i quattro equipaggi in Classe R5/Rally2 saranno i grandi favoriti: Mauro Santantonio su Peugeot 208 T16 Rally2 (numero 1), Antonio Forte su Škoda Fabia R5 (numero 2), Gabriele Passaseo, sempre su Škoda Fabia R5 (numero 3), e Maurizio Di Gesù, decano del gruppo a 61 anni, anch’egli su Škoda Fabia R5 (numero 4). Interessante anche la lotta nella classe Rally4, con Claudio D’Amico atteso al debutto sulla nuova Lancia Ypsilon Rally4.

L’arrivo è previsto a Scorrano, in Piazza Vittorio Emanuele, addobbata con le luminarie della Festa di Santa Domenica. La premiazione si terrà alle 19:30 al Museo delle Luminarie. Per il programma completo: www.rallydelleluminarie.it.