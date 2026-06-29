LECCE – Primavera, esordio con la Lazio: il calendario 2026/27

Il Lecce Primavera esordirà nel campionato 2026/27 ospitando la Lazio.

Non cambia il regolamento: il campionato sarà suddiviso in tre fasi. La prima, girone unico all’italiana; la seconda, fase finale playoff che assegnerà lo Scudetto; la terza, playout per la permanenza. Ai playoff si qualificheranno le prime sei classificate al termine della stagione regolare; le ultime due retrocederanno in Primavera 2, insieme alla perdente del playout tra quartultima e terzultima (gara secca in casa della quartultima con rigori in caso di parità al 90′). Se ci sono almeno dieci punti tra quartultima e terzultima, retrocede direttamente la squadra con minor punti tra le due. Ai playoff si incroceranno quarta contro quinta e terza contro sesta in gara unica; in caso di parità al 90′, passerà il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza i tiri dal dischetto. Quindi: la prima in classifica affronterà la vincente della prima partita, idem per la seconda, con lo stesso regolamento di prima in caso di parità. Finale in gara secca con esecuzione dei rigori in caso di parità al 90′.

Il campionato Primavera prenderà il via il 22 agosto e terminerà, riguardo la stagione regolare, il 22 maggio 2027.

Il calendario del Lecce di mister Simone Schipa:

GG 01, 22 ago. Lecce-Lazio

GG 02, 29 ago. Torino-Lecce

GG 03, 5 set. Lecce-Roma

GG 04, 12 set. Monza-Lecce

GG 05, 19 set. Lecce-Fiorentina

GG 06, 10 ott. Verona-Lecce

GG 07, 17 ott. Lecce-Cesena

GG 08, 24 ott. Juventus-Lecce

GG 09, 31 ott. Lecce-Bologna

GG 10, 7 nov. Genoa-Lecce

GG 11, 21 nov. Lecce-Atalanta

GG 12, 28 nov. Milan-Lecce

GG 13, 5 dic. Lecce-Albinoleffe

GG 14, 12 dic. Parma-Lecce

GG 15, 16 dic. Lecce-Como

GG 16, 19 dic. Cagliari-Lecce

GG 17, 3 gen. Lecce-Empoli

GG 18, 6 gen. Inter-Lecce

GG 19, 9 gen. Lecce-Sassuolo

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GG 20, 16 gen. Bologna-Lecce

GG 21, 23 gen. Fiorentina-Lecce

GG 22, 30 gen. Lecce-Parma

GG 23, 6 feb. Como-Lecce

GG 24, 13 feb. Lecce-Milan

GG 25, 20 feb. Atalanta-Lecce

GG 26, 27 feb. Lecce-Torino

GG 27, 3 mar. Lazio-Lecce

GG 28, 6 mar. Lecce-Cagliari

GG 29, 13 mar. Cesena-Lecce

GG 30, 20 mar. Lecce-Inter

GG 31, 3 apr. Empoli-Lecce

GG 32, 10 apr. Lecce-Juventus

GG 33, 17 apr. Sassuolo-Lecce

GG 34, 24 apr. Lecce-Monza

GG 35, 1 mag. Roma-Lecce

GG 36, 8 mag. Lecce-Genoa

GG 37, 15 mag. Albinoleffe-Lecce

GG 38, 22 mag. Lecce-Verona