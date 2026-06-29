LECCE – Primavera, esordio con la Lazio: il calendario 2026/27
Il Lecce Primavera esordirà nel campionato 2026/27 ospitando la Lazio.
Non cambia il regolamento: il campionato sarà suddiviso in tre fasi. La prima, girone unico all’italiana; la seconda, fase finale playoff che assegnerà lo Scudetto; la terza, playout per la permanenza. Ai playoff si qualificheranno le prime sei classificate al termine della stagione regolare; le ultime due retrocederanno in Primavera 2, insieme alla perdente del playout tra quartultima e terzultima (gara secca in casa della quartultima con rigori in caso di parità al 90′). Se ci sono almeno dieci punti tra quartultima e terzultima, retrocede direttamente la squadra con minor punti tra le due. Ai playoff si incroceranno quarta contro quinta e terza contro sesta in gara unica; in caso di parità al 90′, passerà il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza i tiri dal dischetto. Quindi: la prima in classifica affronterà la vincente della prima partita, idem per la seconda, con lo stesso regolamento di prima in caso di parità. Finale in gara secca con esecuzione dei rigori in caso di parità al 90′.
Il campionato Primavera prenderà il via il 22 agosto e terminerà, riguardo la stagione regolare, il 22 maggio 2027.
Il calendario del Lecce di mister Simone Schipa:
GG 01, 22 ago. Lecce-Lazio
GG 02, 29 ago. Torino-Lecce
GG 03, 5 set. Lecce-Roma
GG 04, 12 set. Monza-Lecce
GG 05, 19 set. Lecce-Fiorentina
GG 06, 10 ott. Verona-Lecce
GG 07, 17 ott. Lecce-Cesena
GG 08, 24 ott. Juventus-Lecce
GG 09, 31 ott. Lecce-Bologna
GG 10, 7 nov. Genoa-Lecce
GG 11, 21 nov. Lecce-Atalanta
GG 12, 28 nov. Milan-Lecce
GG 13, 5 dic. Lecce-Albinoleffe
GG 14, 12 dic. Parma-Lecce
GG 15, 16 dic. Lecce-Como
GG 16, 19 dic. Cagliari-Lecce
GG 17, 3 gen. Lecce-Empoli
GG 18, 6 gen. Inter-Lecce
GG 19, 9 gen. Lecce-Sassuolo
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GG 20, 16 gen. Bologna-Lecce
GG 21, 23 gen. Fiorentina-Lecce
GG 22, 30 gen. Lecce-Parma
GG 23, 6 feb. Como-Lecce
GG 24, 13 feb. Lecce-Milan
GG 25, 20 feb. Atalanta-Lecce
GG 26, 27 feb. Lecce-Torino
GG 27, 3 mar. Lazio-Lecce
GG 28, 6 mar. Lecce-Cagliari
GG 29, 13 mar. Cesena-Lecce
GG 30, 20 mar. Lecce-Inter
GG 31, 3 apr. Empoli-Lecce
GG 32, 10 apr. Lecce-Juventus
GG 33, 17 apr. Sassuolo-Lecce
GG 34, 24 apr. Lecce-Monza
GG 35, 1 mag. Roma-Lecce
GG 36, 8 mag. Lecce-Genoa
GG 37, 15 mag. Albinoleffe-Lecce
GG 38, 22 mag. Lecce-Verona