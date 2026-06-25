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LECCE – Anticipi e posticipi delle prime cinque giornate ed esordio in Coppa Italia: date e orari
Arrivano le prime date ufficiali per l’esordio in Coppa Italia e per le prime cinque partite della prossima Serie A 2026/27.
Nei trentaduesimi di Coppa Italia il Lecce esordirà al “Barbera” di Palermo lunedì 17 agosto alle ore 21.15. Nel turno successivo, la vincente affronterà Lazio o Mantova.
Nella prima giornata di A, il Lecce giocherà a Venezia domenica 23 agosto alle ore 18.30. Tutte le partite delle prime due giornate si disputeranno, tra il sabato e il lunedì, o alle 18.30 o alle 20.45.
Stesso discorso per la seconda giornata: esordio casalingo per i giallorossi contro i paricolori della Roma, lunedì 31 agosto alle ore 18.30.
Nella terza giornata, ancora con diversi asterischi per le partite che riguardano le italiane impegnate nelle Coppe, il Lecce scenderà in campo lunedì 7 settembre alle 18.30 a Cagliari.
A seguire, Lecce-Monza, valida per la quarta giornata, è stata inserita in uno dei due slot delle ore 15 di domenica 13 settembre.
Infine, prima trasferta sul campo di una big: domenica 20 settembre alle 20.45, Milan-Lecce.