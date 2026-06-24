SERIE A – Motori caldi e valigie pronte: la mappa e le date dei ritiri estivi

Mentre il calciomercato muove i primi passi tra colpi di scena e trattative estenuanti e i Mondiali devono ancora entrare nel vivo, per i club di Serie A è già tempo di guardare al campo. La stagione 2026/27 scalda i motori e le venti sorelle del massimo campionato hanno ormai delineato la mappa geografica e cronologica della preparazione estiva. Tra ritiri tradizionali ad alta quota, conferme blindate al chiuso dei propri centri sportivi d’avanguardia e suggestivi tour internazionali che porteranno il calcio italiano dall’Europa all’Asia, fino all’Australia, agende e calendari sono ufficialmente pronti.

Ad aprire le danze sarà l’Atalanta, attesa al centro Bortolotti già il 6 luglio per le visite mediche di rito prima di affrontare impegni internazionali di rilievo contro Feyenoord e Schalke 04. Il giorno successivo, il 7 luglio, toccherà a Bologna e Fiorentina: i rossoblù di Tedesco ceneranno a Casteldebole prima di salire a Rio Pusteria, mentre i viola suderanno al Viola Park prima di volare in Inghilterra per i test con QPR e Watford. Il nuovo Torino targato Ignazio Abate si radunerà invece il 10 luglio al Filadelfia per poi ritrovare le montagne di Pinzolo.

A ridosso di metà mese il flusso si farà intensissimo. L’11 luglio toccherà al Sassuolo, seguito il 12 da Frosinone (destinazione Terminillo) e Venezia (confermatissima Falcade). Lunedì 13 luglio sarà la volta di Parma e Roma: i giallorossi lavoreranno a Trigoria fino a fine mese per poi trasferirsi in Galles, a Hensol, chiudendo l’estate con una supersfida a Dortmund contro il Borussia. Il Lecce comincerà invece a faticare il 15 luglio oltreconfine, scegliendo l’Austria e precisamente la località di Bad Loipersdorf per il proprio quartier generale.

Il 16 luglio scatterà l’ora delle milanesi e del Grifone. Il Genoa salirà per il quarto anno di fila a Moena, mentre l’Inter Campione d’Italia volerà in Germania, a Donaueschingen, per mettere benzina nelle gambe prima di un mega-tour asiatico e australiano che la vedrà opposta a corazzate del calibro di Manchester City, Milan e Juventus. Proprio Juventus e Milan inizieranno a lavorare nei rispettivi centri sportivi poco prima di metà luglio (date ancora non ufficializzate) per poi dare vita a una vera e propria tournée globale tra Svizzera, Belgio, Scozia, Indonesia, Polonia e l’immancabile vetrina di Perth.

A chiudere il quadro delle date ufficiali ci penseranno il Napoli, fedele alla doppia tradizione Dimaro-Castel di Sangro a partire dal 17 luglio, e il Cagliari, che dopo il pre-ritiro ad Assemini salirà a Ponte di Legno il 22 luglio. Restano alla finestra solo Como, Lazio, Monza e Udinese, il cui programma definitivo è ancora in via di ultimazione ma ormai imminente.