LECCE – Dopo Bressanone, per il ritiro 2026/27 si torna in Austria: sede e date

L’U.S. Lecce ha ufficializzato la sede del ritiro precampionato in vista della stagione sportiva 2026/27: i giallorossi voleranno in Austria, dove resteranno al lavoro dal 15 al 29 luglio. Base logistica sarà Bad Loipersdorf, comune di circa 1.882 abitanti nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld, in Stiria, rinomato per le sue terme e la cultura enologica. Il gruppo alloggerà presso l’Hotel “Das Sonnreich”, mentre le sedute di allenamento si svolgeranno al complesso sportivo di Fürstenfeld.

La scelta dell’Austria conferma un orientamento ormai consolidato nella pianificazione estiva del club salentino. Già nell’estate 2024, per il ritiro precampionato 2024/25, il Lecce aveva scelto la località austriaca di Neustift im Stubaital, nel distretto tirolese di Innsbruck-Land. In precedenza, per diversi anni consecutivi, i giallorossi avevano fatto base in Trentino: per le stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24 la scelta era ricaduta su Folgaria; nel 2019/20 su Santa Cristina di Val Gardena mentre per il 2025/26 si era optato per Bressanone.